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18февраля
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сегодня, 13:08 3

Амурским детям, заразившимся гепатитом в больнице, выплатили компенсации морального вреда

Суд согласился с доводами Генеральной прокуратуры России

Амурским детям, заразившимся гепатитом в больнице, выплатили компенсации морального вреда
Фото: архив Амур.инфо

Благовещенский городской суд удовлетворил иск генпрокуратуры России к Амурской областной детской клинической больнице о взыскании с лечебного учреждения по 700-800 тысяч компенсации в пользу детей, заразившихся гепатитом С.

Генеральная прокуратура в лице заместителя генпрокурора Дмитрия Демешина обратилась в суд после многочисленных обращений родителей, чьи дети заразились хронической болезнью, находясь на лечении в больнице.

В основу иска к больнице легли выводы расследования управления Роспотребнадзора по Амурской области о том, что к формированию очага заражения в гематологическом отделении больницы привели неправильные действия сотрудников и несоблюдение санитарных норм.

Общая сумма взысканных компенсаций составила более семи миллионов рублей, судебное решение уже вступило в силу и исполнено. Прокуратурой области и Роспотребнадзором продолжается работа с другими пострадавшими, сообщает Управление генеральной прокуратуры по ДФО.

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#закон #здоровье #криминал #медицина #происшествия

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Комментарии
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  • Лингвист

    Лингвист
    1 час назад

    За чей счет банкет, свои будут кровные выплачивать...

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    1 час назад

    "иск генпрокуратуры России к Амурской областной детской клинической больнице"

    К кому иск, тот и выплачивает.

  • Undertaker

    Undertaker
    32 минуты назад

    За счёт амурчан

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