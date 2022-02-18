Амурским детям, заразившимся гепатитом в больнице, выплатили компенсации морального вреда

Благовещенский городской суд удовлетворил иск генпрокуратуры России к Амурской областной детской клинической больнице о взыскании с лечебного учреждения по 700-800 тысяч компенсации в пользу детей, заразившихся гепатитом С.

Генеральная прокуратура в лице заместителя генпрокурора Дмитрия Демешина обратилась в суд после многочисленных обращений родителей, чьи дети заразились хронической болезнью, находясь на лечении в больнице.

В основу иска к больнице легли выводы расследования управления Роспотребнадзора по Амурской области о том, что к формированию очага заражения в гематологическом отделении больницы привели неправильные действия сотрудников и несоблюдение санитарных норм.

Общая сумма взысканных компенсаций составила более семи миллионов рублей, судебное решение уже вступило в силу и исполнено. Прокуратурой области и Роспотребнадзором продолжается работа с другими пострадавшими, сообщает Управление генеральной прокуратуры по ДФО.