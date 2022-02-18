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18февраля
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сегодня, 13:37 0

Двух амурчан будут судить за незаконную охоту в Серышевском районе

Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы

Двух амурчан будут судить за незаконную охоту в Серышевском районе
Фото: pixabay.com

В феврале 2021 года двое жителей Белогорска 1975 и 1977 годов рождения охотились в окрестностях села Сретенка Серышевского района без соответствующих разрешений. Поздно вечером мужчины передвигались на внедорожнике по территории охотугодий Амурской области. С помощью тепловизора выследили самца косули сибирской и выстрелили в него из карабина.

Браконьеры отыскали убитое животное и собирались загрузить тушу в машину, но сотрудники отдела охраны животного мира и особо охраняемых природных территорий задержали их. Оружие, тепловизор и незаконно добытую косулю изъяли, подозреваемых доставили в дежурную часть. Обвиняемые причинили особо крупный ущерб в размере 120 тысяч рублей.

Их действия квалифицированы по статье «Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору, причинившая особо крупный ущерб». В отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Собранные следователем материалы с обвинительным заключением направлены в суд.

В данный момент обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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#животные #происшествия

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