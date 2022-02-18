Кристина Асмус пострадала во время съёмок нового фильма

Кристина Асмус рассказала о травме, полученной на съёмочной площадке. В кадре ей нужно было использовать полоски для депиляции, но всё пошло не по плану. По словам актрисы, она думала, что вместо воска нанесли крем, как обычно делают в кино. Однако делать процедуру было больно.

Когда Кристину попросили сделать второй дубль, отрывать полоски было уже гораздо больнее. После депиляции остались просто «кровавые следы». Асмус срочно увезли с площадки в клинику. Выяснилось, что она получила ожоги. Ей назначили лечение.

Кристина показала следы от неудачной депиляции и призналась, что дерматолог была в шоке, когда это увидела. Звезда также пожаловалась, что из-за свежих ран ей больно мыться даже тёплой водой. При этом у Асмус каждый день спектакли и съёмки. Однако актриса не намерена отказываться от работы, несмотря на сильную боль.

Дерматолог Юлия Вайлова в интервью «Пятому каналу» рассказала, что такое повреждение кожи может быть довольно опасно. По её словам, при неправильной обработке подобной раны может произойти инфицирование, которое будет длительно заживать, а также способно оставить после себя гиперпигментацию.