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18февраля
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сегодня, 12:44 1

Благовещенские пустыри и «заброшки» ждёт преображение

В городе появляется всё больше благоустроенных скверов

Благовещенские пустыри и «заброшки» ждёт преображение

В Благовещенске продолжается работа по благоустройству общественных территорий. В прошлом году в городе облагородили шесть пустырей и заброшенных участков.

На месте пустырей появились скверы с тротуарами и освещением. Некоторые зоны – это пока ещё только ровные распланированные площадки. Теперь предстоит их наполнение.

Изменения коснулись территорий в районе пересечения улиц Лазо – Зейской, по Красноармейской вдоль домов № 61, 63, 67, по 50-летию Октября в районе Тенистой, большая площадка по Игнатьевскому шоссе напротив торгового центра «ГСТК», новый сквер в районе бывшей хлопкопрядильной фабрики и сквер в посёлке Мясокомбинат.

— Учли пожелания жителей, депутатов. Основные элементы, которые хотят видеть сами благовещенцы – освещение, условия для отдыха и занятий спортом. Стараемся подходить дифференцировано к каждой территории, – рассказал в своём телеграм-канале мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Так, в посёлке Мясокомбинат планируется поставить скамьи, урны и тренажёры. На большой многофункциональной спортивной площадке в микрорайоне предстоит создать тропиночную сеть, установить фонари, подготовить покрытие для игровых площадок.

— Конечно, стараемся максимально сохранять существующие насаждения, если где-то в процессе благоустройства приходится убирать дикоросы или старые и больные экземпляры, предусматриваем дополнительное озеленение: высадка деревьев, зелёной изгороди, газонов. Надеюсь, эти зоны и другие общественные территории, которые мы создаем в Благовещенске, будут востребованы, а вы, уважаемые горожане, будете относиться к ним бережно, – отметил глава города.

Мэр города также опубликовал два снимка: сквер в районе бывшей хлопкопрядильной фабрики до и после благоустройства.

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#городская власть #жизнь #строительство

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    1 час назад

    Хорошая идея!

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