На Благовещенский фестиваль цветов поступили первые заявки
Заявки принимаются до 22 марта
Первый городской фестиваль цветов пройдет по инициативе мэра Благовещенска Олега Имамеева. На данный момент поступило пять заявок на участие, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.
Благовещенцы, которые в числе первых подали заявки на конкурс, украсят участки у многоквартирных домов и одну общественную территорию – сквер водников. Они поучаствуют в номинации «Любители».
Двор Политехнической, 109, украсят мультифлорой, хостой, декоративными подсолнухами, амарантом и другими растениями. Цветы сформируют определенный рисунок, оригинальность клумбам придадут с помощью резных деревянных конструкций.
— Высадить растения хотим возле подъездов и с задней стороны дома, прямо у дороги. Рассаду будем использовать свою, выращенную на даче, и еще дополнительно приобретем. Реализуем проект вместе с инициативными жителями нашего дома. Мы верим, что изменения к лучшему случаются только тогда, когда начинаешь с себя, берешь и сам что-то делаешь. Также вместе с жителями дома будем решать, на что потратим приз, если удастся выиграть. Очень хотим деревянные игровые элементы для детей или стол для настольных игр, – рассказала старшая дома Валентина Аржаева.
Напомним, что заявки на участие принимаются до 22 марта. Воплощать свои проекты участники будут с 30 мая по 1 июня, а с 30 мая до 21 августа пройдет реализация проектов на территориях многоквартирных жилых домов и организаций города. В августе творения горожан оценит выездная конкурсная комиссия.
В каждой номинации будет три победителя. Самых творческих наградят денежными призами в размере от 10 до 80 тысяч рублей. Из 18 лучших в номинациях «Профессионал» и «Любители» определят по одному победителю. Их наградят премией «Гран-при». Для «профессионалов» она составляет 320 тысяч рублей, для «любителей» – 100 тысяч.
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