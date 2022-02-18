На Благовещенский фестиваль цветов поступили первые заявки

Фото: pixabay.com

Первый городской фестиваль цветов пройдет по инициативе мэра Благовещенска Олега Имамеева. На данный момент поступило пять заявок на участие, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Благовещенцы, которые в числе первых подали заявки на конкурс, украсят участки у многоквартирных домов и одну общественную территорию – сквер водников. Они поучаствуют в номинации «Любители».

Двор Политехнической, 109, украсят мультифлорой, хостой, декоративными подсолнухами, амарантом и другими растениями. Цветы сформируют определенный рисунок, оригинальность клумбам придадут с помощью резных деревянных конструкций.

— Высадить растения хотим возле подъездов и с задней стороны дома, прямо у дороги. Рассаду будем использовать свою, выращенную на даче, и еще дополнительно приобретем. Реализуем проект вместе с инициативными жителями нашего дома. Мы верим, что изменения к лучшему случаются только тогда, когда начинаешь с себя, берешь и сам что-то делаешь. Также вместе с жителями дома будем решать, на что потратим приз, если удастся выиграть. Очень хотим деревянные игровые элементы для детей или стол для настольных игр, – рассказала старшая дома Валентина Аржаева.

Напомним, что заявки на участие принимаются до 22 марта. Воплощать свои проекты участники будут с 30 мая по 1 июня, а с 30 мая до 21 августа пройдет реализация проектов на территориях многоквартирных жилых домов и организаций города. В августе творения горожан оценит выездная конкурсная комиссия.

В каждой номинации будет три победителя. Самых творческих наградят денежными призами в размере от 10 до 80 тысяч рублей. Из 18 лучших в номинациях «Профессионал» и «Любители» определят по одному победителю. Их наградят премией «Гран-при». Для «профессионалов» она составляет 320 тысяч рублей, для «любителей» – 100 тысяч.