Бывший бойфренд Волочковой заявил, что балерина терпеть не может детей
Сергей Кузнецов рассказал об истинном отношении Волочковой к дочери
Дочь Анастасии Волочковой Ариадна уже восемь лет не живёт с матерью. Бывший бойфренд балерины Сергей Кузнецов в беседе с порталом BLITZ+ объяснил, что артистка терпеть не может детей, даже если это её собственный ребёнок.
Кузнецов рассказал, что Волочкова «органически не переваривает детей». По словам бывшего возлюбленного балерины, она сама в этом признавалась.
Сергей отметил, что Анастасия не хочет общаться с родной дочерью, поэтому уже несколько лет девочка живёт с отцом. Сам Кузнецов не понимает, как можно столько лет жить вдали от ребёнка, но Волочковой всё равно. Как говорит мужчина, ему не зря показалось, что Анастасия переигрывает, когда общается с его сыном.
Как пишет «Комсомольская правда», бывшие влюблённые после расставания публично пускают шпильки в адрес друг друга. С сотрудником банного комплекса Сергеем Кузнецовым Волочкова познакомилась в программе «Давай поженимся!». Уже через несколько дней балерина вместе с новым знакомым отправилась на Мальдивы, потратив на роскошный отдых около двух миллионов рублей.
Вернувшись с каникул, пара рассталась. Анастасия объяснила, что Сергей хотел от неё много денег, а также собирался поселить в её доме своего маленького сына.
Сам банщик рассказал, что бросил Волочкову из-за её тяжёлого характера, распущенности и злоупотребления спиртным. По словам Кузнецова, балерине постоянно нужны скандалы, а ему это не нравится.
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