Бывший бойфренд Волочковой заявил, что балерина терпеть не может детей

Кузнецов рассказал, что Волочкова «органически не переваривает детей». По словам бывшего возлюбленного балерины, она сама в этом признавалась.

Сергей отметил, что Анастасия не хочет общаться с родной дочерью, поэтому уже несколько лет девочка живёт с отцом. Сам Кузнецов не понимает, как можно столько лет жить вдали от ребёнка, но Волочковой всё равно. Как говорит мужчина, ему не зря показалось, что Анастасия переигрывает, когда общается с его сыном.

Как пишет «Комсомольская правда», бывшие влюблённые после расставания публично пускают шпильки в адрес друг друга. С сотрудником банного комплекса Сергеем Кузнецовым Волочкова познакомилась в программе «Давай поженимся!». Уже через несколько дней балерина вместе с новым знакомым отправилась на Мальдивы, потратив на роскошный отдых около двух миллионов рублей.

Вернувшись с каникул, пара рассталась. Анастасия объяснила, что Сергей хотел от неё много денег, а также собирался поселить в её доме своего маленького сына.

Сам банщик рассказал, что бросил Волочкову из-за её тяжёлого характера, распущенности и злоупотребления спиртным. По словам Кузнецова, балерине постоянно нужны скандалы, а ему это не нравится.