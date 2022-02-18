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18февраля
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сегодня, 11:26 0

В Амурской области сотрудник управления ФСИН передал в камеру сотовый телефон

Бывший инспектор обменял службу на две бутылки алкоголя

В Амурской области сотрудник управления ФСИН передал в камеру сотовый телефон
Фото: Управление Следственного комитета по Амурской области

Благовещенский межрайонный отдел управления СК по Амурской области закончил расследование уголовного дела по обвинению сотрудника уголовно-исполнительной системы в должностном преступлении и мелком взяточничестве.

Являясь инспектором дежурной службы следственного изолятора, обвиняемый знал, что лица, находящиеся в учреждении ФСИН, не имеют права использовать средства сотовой связи. Несмотря на это, несколько месяцев назад обвиняемый передал осуждённому сначала сим-карту, а затем и сотовый телефон. Средства связи были переданы родственниками гражданина, находящегося в изоляторе. В обмен на свои услуги бывший инспектор получил две бутылки крепких спиртных напитков.

Преступление своевременно выявили сотрудники отдела собственной безопасности, следователи СК собрали доказательную базу, дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд, который назначит дату судебного заседания, сообщает управление Следственного комитета России по Амурской области.

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#закон #криминал #происшествия #связь

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