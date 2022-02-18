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18февраля
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сегодня, 11:13 2

Амурские аграрии рассказали, почему не хотят страховать урожай

Василий Орлов предложил сельхозпроизводителям обсудить проблемы

Амурские аграрии рассказали, почему не хотят страховать урожай
Фото: pixabay.com

Вопрос страхования в растениеводстве обсудили на заседании Совета по вопросам агропромышленного комплекса при губернаторе Амурской области.

— Три последних года, несмотря на то, что мы не выполняем федеральные требования – не страхуем урожай – мы получаем господдержку за потери во время ЧС. Больше надеяться на поддержку из-за чрезвычайной ситуации по отдельным поручениям из федерального бюджета нам не приходится. Поддержка, которая раньше предоставлялась на возмещение ущерба, понесённого в результате чрезвычайной ситуации, будет минимизирована. Минсельхоз будет уходить от возмещения прямых затрат, как это делалось раньше, – отметил министр сельского хозяйства Олег Турков.

В июне прошлого года внесены изменения в закон о сельхозстраховании: добавлен новый риск – страхование от чрезвычайной ситуации природного характера. По страховому риску в этом случае установлен размер субсидии 80 % от начисленной страховой премии по договору страхования, но предусмотрено его ежегодное снижение до 50 % к 2025 году, сообщает портал правительства Приамурья.

Уровень заинтересованности сельхпроизводителей Приамурья в страховании остается низким. Как оказалось, при страховании по мультирискам в сфере сельского хозяйства предъявляется ряд строгих требований по соблюдению агротехнологии, поэтому выплаты в случае наступления страхового случая получить удаётся не всем пострадавшим хозяйствам. При страховании на случай ЧС правила выплат упрощены.

— Надо на эту тему обратить пристальное внимание. Минсельхоз прав абсолютно – другого эффективного варианта не придумано. Весь мир страхуется и таким образом решает проблему ущерба. Страховаться надо. Согласен с сельхозтоваропроизводителями – есть нюансы. Аграрии, если есть конкретные предложения – давайте обсуждать, направлять в федеральное министерство, что нужно изменить в действующем порядке, – предложил глава региона Василий Орлов.

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#жизнь #сельское хозяйство

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    3 часа назад

    Хоть страхуй, хоть не страхуй, все равно получишь ***.

    Это вам любой аграрий, который страховал, скажет.

  • капрал

    капрал
    3 минуты назад

    DimonS, да. Приедет страховщик, тыкнет пальцем в болт Мтз 82, скажет "смотри, с него масло капает, твой урожай погиб из-за этого, а не потому что он месяц в воде простоял. Поэтому сосите бебру, а не ввплату вам".

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