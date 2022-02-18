Амурские аграрии рассказали, почему не хотят страховать урожай

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Вопрос страхования в растениеводстве обсудили на заседании Совета по вопросам агропромышленного комплекса при губернаторе Амурской области.

— Три последних года, несмотря на то, что мы не выполняем федеральные требования – не страхуем урожай – мы получаем господдержку за потери во время ЧС. Больше надеяться на поддержку из-за чрезвычайной ситуации по отдельным поручениям из федерального бюджета нам не приходится. Поддержка, которая раньше предоставлялась на возмещение ущерба, понесённого в результате чрезвычайной ситуации, будет минимизирована. Минсельхоз будет уходить от возмещения прямых затрат, как это делалось раньше, – отметил министр сельского хозяйства Олег Турков.

В июне прошлого года внесены изменения в закон о сельхозстраховании: добавлен новый риск – страхование от чрезвычайной ситуации природного характера. По страховому риску в этом случае установлен размер субсидии 80 % от начисленной страховой премии по договору страхования, но предусмотрено его ежегодное снижение до 50 % к 2025 году, сообщает портал правительства Приамурья.

Уровень заинтересованности сельхпроизводителей Приамурья в страховании остается низким. Как оказалось, при страховании по мультирискам в сфере сельского хозяйства предъявляется ряд строгих требований по соблюдению агротехнологии, поэтому выплаты в случае наступления страхового случая получить удаётся не всем пострадавшим хозяйствам. При страховании на случай ЧС правила выплат упрощены.

— Надо на эту тему обратить пристальное внимание. Минсельхоз прав абсолютно – другого эффективного варианта не придумано. Весь мир страхуется и таким образом решает проблему ущерба. Страховаться надо. Согласен с сельхозтоваропроизводителями – есть нюансы. Аграрии, если есть конкретные предложения – давайте обсуждать, направлять в федеральное министерство, что нужно изменить в действующем порядке, – предложил глава региона Василий Орлов.