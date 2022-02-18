В Амурской области отменяют QR-коды

В Амурской области с 21 февраля отменяется система QR-кодов. Решение об этом приняли на заседании областного оперштаба.

Как сообщил губернатор Василий Орлов, все неудобства, которые доставляет необходимость предъявлять QR-коды, были вынужденной мерой. Сейчас заболеваемость имеет тенденцию к снижению, и в целом болезнь протекает в лёгкой форме. По мнению профильных специалистов QR-коды можно отменять. Кроме того, с понедельника можно сдать анализ на наличие антител и получить QR-код на госуслугах. Массовый наплыв желающих это сделать вызовет дополнительную нагрузку на и так перегруженное первичное звено здравоохранения, лаборатории и создаст неудобства людям. Это ещё один аргумент в пользу отмены QR-кодов для посещения общественных мест.

— В том случае, если ситуация потребует от нас решение, мы готовы вернуться к QR-кодам, – добавил Василий Орлов.

В течение всего периода действия режима QR-кодов wентр управления регионом Амурской области готовил аналитику и предоставлял обратную связь от населения правительству Приамурья. На основе аналитических документов ЦУР принимались различные системные решения.

Напомним, систему QR-кодов ввели в Благовещенске 8 октября прошлого года. Позже проверку сертификатов о вакцинации ввели и в других муниципальных образованиях. В последнее время антиковидные ограничения во многих регионах России начали смягчать, а кое-где – даже отменять.