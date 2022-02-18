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18февраля
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сегодня, 14:59 14

В Амурской области отменяют QR-коды

Решение приняли на заседании оперштаба

В Амурской области отменяют QR-коды

В Амурской области с 21 февраля отменяется система QR-кодов. Решение об этом приняли на заседании областного оперштаба.

Как сообщил губернатор Василий Орлов, все неудобства, которые доставляет необходимость предъявлять QR-коды, были вынужденной мерой. Сейчас заболеваемость имеет тенденцию к снижению, и в целом болезнь протекает в лёгкой форме. По мнению профильных специалистов QR-коды можно отменять. Кроме того, с понедельника можно сдать анализ на наличие антител и получить QR-код на госуслугах. Массовый наплыв желающих это сделать вызовет дополнительную нагрузку на и так перегруженное первичное звено здравоохранения, лаборатории и создаст неудобства людям. Это ещё один аргумент в пользу отмены QR-кодов для посещения общественных мест.

— В том случае, если ситуация потребует от нас решение, мы готовы вернуться к QR-кодам, – добавил Василий Орлов.

В течение всего периода действия режима QR-кодов wентр управления регионом Амурской области готовил аналитику и предоставлял обратную связь от населения правительству Приамурья. На основе аналитических документов ЦУР принимались различные системные решения.

Напомним, систему QR-кодов ввели в Благовещенске 8 октября прошлого года. Позже проверку сертификатов о вакцинации ввели и в других муниципальных образованиях. В последнее время антиковидные ограничения во многих регионах России начали смягчать, а кое-где – даже отменять.

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#COVID 19 #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    4 часа назад

    Ну надо же

  • ok_Людмила

    ok_Людмила
    4 часа назад

    Ура!!!

  • Tуман

    Tуман
    4 часа назад

    Я даже вакцинироваться не успел

  • Leg

    Leg
    4 часа назад

    придется сегодня праздник отмечать!

  • Игорь К4.

    Игорь К4.
    4 часа назад

    а как же куаркоды - это надолго?))))))

  • Петро555

    Петро555
    3 часа назад

    21 февраля отменяются, а 23 февраля все кабаки будут заняты))))

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    3 часа назад

    Наша страна не раз проходила через серьезные испытания. И печенеги ее терзали и гинцбурги, со всем справилась Россия.

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    3 часа назад

    Игорь К4. 37 минут назад

    а как же куаркоды - это надолго?))))))

    - в России только три вещи на долго - это дураки, дороги и дед.

  • Dendrolog-Ornitholog

    Dendrolog-Ornitholog
    3 часа назад

    В России два состояния системы - перегибы и борьба с ними :)

  • physic1

    physic1
    3 часа назад

    Еще обязательные маски отменить пора

  • Dendrolog-Ornitholog

    Dendrolog-Ornitholog
    3 часа назад

    А кабана Бориса застрелили в связи с АЧС - сейчас отменят QR, а потом начнут расстреливать за их отсутствие

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Странно... мало комментариев

  • Karasik

    Karasik
    34 минуты назад

    В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТМЕНЯЮТ QR-КОДЫ

    ну отменяют и отменяют

  • Paster

    Paster
    12 минут назад

    Ну ёпта, опять теперь придётся столики в кафешках заранее заказывать.

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