Амурская авиабаза лесоохраны получила ещё два самолёта для работы на лесных пожарах

Амурские лесные пожарные получили два самолёта ТВС-2МС для мониторинга и быстрого тушения возгораний. Один из них уже прибыл на авиабазу, второй вернётся в Амурскую область в апреле. Помимо пяти самолётов Ан-2 и трёх вертолётов Ми-8 оба самолёта заступят на дежурство с началом «горячего» сезона лесных пожаров.

Самолёты ТВС-2МС ранее имелись в парке авиабазы, но до ремонта на них разрешалось только перевозить грузы, что не позволяло использовать их для десантирования парашютистов на лесные пожары. После серьёзной модернизации на заводе-изготовителе эти самолёты могут осуществлять авиапатрулирование с парашютистами на борту и десантировать их возле очага возгорания. Для борьбы с пожарами такой способ является самым быстрым и эффективным.

Самолёт ТВС-2МС – новая модель, которая получилась в результате глубокой модернизации Ан-2, он предназначен для постепенной замены парка этих старых самолётов. От исходной модели здесь мало что осталось, конструкторы Новосибирского авиазавода улучшили многие узлы, применили новые композитные материалы. По сравнению с исходной моделью здесь стоит более мощный двигатель, и при этом новый самолёт проще обслуживать, гораздо меньше затраты на ГСМ.

Амурская авиабаза лесоохраны последовательно наращивает мощности по борьбе с лесными пожарами, например, недавно Амур.инфо рассказывало о новых топливозаправщиках, которые должны ускорить подготовку самолётов к вылету.

Все воздушные суда прошли ремонты, техобслуживание и готовы к работе. Период интенсивного использования начнётся весной, самолёты и вертолёты будут координировать с воздуха работу лесопожарных сил на природных очагах, доставлять людей и грузы, а также проводить авиапатрулирование. За весь пожароопасный сезон воздушные суда проведут в воздухе за работой 1 760 часов, сообщает Амурская авиабаза лесоохраны.