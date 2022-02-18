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18февраля
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сегодня, 10:23 0

В Чигирях построят региональный физкультурно-оздоровительный центр

Работа над проектом начнётся уже в этом году

В Чигирях построят региональный физкультурно-оздоровительный центр
Фото: @admchigiri

На территории Чигиринского сельсовета планируют построить региональный физкультурно-оздоровительный центр.

Реализация уникального для региона проекта начнётся в этом году. Центр построят в селе Чигири на участке площадью более 20 тысяч квадратных метров. Строительство планируется в районе футбольного манежа.

В здании оборудуют универсальный спортивный зал с трибунами для зрителей на 700 посадочных мест. В проекте предусмотрены тренировочный и тренажёрный залы, сауна, душевые, конференц-зал, медицинский кабинет.

Проект также предполагает архитектурную подсветку здания, установку малых архитектурных форм, вазонов и других декоративных элементов. Все работы планируется завершить не позднее 30 апреля 2024 года, сообщает администрация Чигиринского сельсовета.

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#жизнь #спорт #строительство

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