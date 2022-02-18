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18февраля
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сегодня, 09:52 3

Олимпиада 2022: в копилке нашей команды ещё две медали

«Золото» и «серебро» завоевали российские фигуристки

Олимпиада 2022: в копилке нашей команды ещё две медали
Фото: olympic.ru

В четверг, 17 февраля, копилку нашей команды пополнили «золото» и «серебро» фигуристок. В активе нашей команды уже 26 наград, пять из которых – золотые.

В общем медальном зачёте команда атлетов из России занимает девятую позицию по «золоту» и вторую по общему числу медалей.

Олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании стала Анна Щербакова. По сумме короткой и произвольной программ она набрала 255,95 балла. Второе место заняла Александра Трусова (251,73), третье – Каори Сакамото из Японии (233,13).

Лучший результат в карьере на Олимпийских играх показала Юлия Плешкова. В горнолыжной комбинации наша спортсменка заняла десятое место, уступив лидеру 5,03 секунды.

В заключительном матче группового этапа наши кёрлингистки проиграли представительницам Великобритании – 4:9.

Александра Глазкова не смогла преодолеть квалификацию в хафпайпе. 15-летняя девушка по сумме двух попыток расположилась на 14 строчке итогового протокола.

Не удалось побороться за медали нашим девушкам и в ски-кроссе. Елизавета Понкратова, Наталья Шерина и Екатерина Мальцева завершили борьбу на стадии 1/8.

В горном кластере Чжанцзякоу завоеванные днем ранее в эстафете серебряные награды получили биатлонистки Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина, а также наши «бронзовые» лыжники: Александр Терентьев и Александр Большунов, Наталья Непряева и Юлия Ступак.

По итогам тринадцати медальных дней на счету команды ОКР пять золотых, девять серебряных и двенадцать бронзовых наград. По их общему числу Россия находится на втором месте в неофициальном зачете, сообщает Олимпийский комитет России.

Сегодня, 18 февраля, состоится матч хоккеистов и два масс-старта в биатлоне.

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#Олимпиада-2022 #жизнь #спорт

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    2 часа назад

    Жалко Валиеву. Её всё-таки сломали. (((

  • DrDimon

    DrDimon
    2 часа назад

    Ну а что вы хотели? Не каждому взрослому по силам выдержать, когда в него на всех углах пальцем тычут, а это по сути ребенок.

  • Undertaker

    Undertaker
    28 минут назад

    Трусова достойна золота

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