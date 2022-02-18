Куда сходить на выходных в Благовещенске

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На календаре пятница, 18 февраля, а это значит можно задуматься о том, как провести эти выходные. Амур.инфо подготовило уже традиционную подборку мероприятий.

Спорт

Мужские команды сразятся на Чемпионате Амурской области по мини-футболу на базе спорткомплекса «Юность». Соревнования проходят в период с 16 по 20 февраля.

Открытые городские соревнования по стрельбе из пневматического оружия, посвященные Дню защитника Отечества, пройдут на базе пневматического тира «Выстрел» (Ленина, 194). Соревнования проходят в период с 18 по 20 февраля.

19 февраля состоится 3 этап Традиционного открытого чемпионата Благовещенска «Любительское авторалли». Место проведения авторалли по традиции – Чигиринское водохранилище.

В субботу, 19 февраля, в 10:00 начнётся командный турнир по русским шашкам, посвященный Дню защитника Отечества. Место проведения – ресурсный центр лицея № 6 по адресу Зейская, 297.

Шахматный турнир «Шах и Мат» пройдет 20 февраля на территории «Кузнечного» (Театральная, 276).

Любители хоккея смогут поболеть за спортсменов на первенстве Благовещенска по хоккею, на ледовой арене «Спартак».19 февраля, в субботу, в 20:00 на льду встретятся команды «АНК» и «Метеор», а в 21:30 «Благовещенск» и «Авторитет». В воскресенье, 20 февраля, матчи пройдут в 18:00 между командами «Форвард 17» и «Динамо»; в 19:30 «Свободный» против команды «Барс»; в 21:00 «Восток» и «Мотор».

Экологическая акция

В субботу, 19 февраля, на парковке ОКЦ (улица Ленина, 100), с 11 до 13 часов состоится акция по раздельному сбору вторсырья. Подробнее о ней можно узнать в материале Амур.инфо.

Мастер-класс

В субботу, 19 февраля, в 16:00 в Выставочном зале организуют мастер-класс «Про фантастических зверей» в технике гравюра на картоне.

В воскресенье, 20 декабря, в 14:15 в Выставочном зале народный мастер Амурской области Галина Ананенко проводит мастер-класс по искусству керамики «Весёлый кот». В мастер-класс входит демонстрация работы за гончарным кругом и роспись керамических фигурок.

В субботу и в воскресенье, в 13:00 в Амурском областном краеведческом музее народный мастер Амурской области Головачева Оксана проведёт мастер-класс «Солнечный конь» (6+) по изготовлению народной куклы-оберега.

В музее-мастерской народного художника России Александра Тихомирова в субботу, 19 февраля, в 11:00 проведут мастер-класс по декупажу (6+)

Театр

В субботу, 19 февраля, и в воскресенье, 20 февраля, в Амурском областном театре драмы в 18:00 покажут постановку «Женить бы Бальзаминова!» (12+) по произведению А. Н. Островского.

В Амурском областном театре кукол в субботу, 19 февраля, в 11:00 представят постановку «Котёнок по имени Гав» (0+), а в воскресенье, 20 февраля, сказку «Золотая рыбка» (0+) так же в 11:00.

Интерактивные программы

В субботу, 19 февраля, в Амурском областном краеведческом музее с 12:00 до 15:00 пройдёт интерактивная программа для настоящих мужчин от 6 лет «Армейские игры» (+6)

В воскресенье, 20 февраля, Амурский областной музей приглашает горожан посетить лабораторию юного историка. Программа «Слов драгоценных клады. Письменность» (6+) включает в себя экскурсию по выставкам «Волшебный скрип пера», «Книжки-малышки», а также мастер-класс по письму пером. Начало в 10:00.

В субботу, 19 февраля, в музейно-выставочном центре «Дом Котельникова» в 12:00 пройдёт интерактивное мероприятие «Путешествие сквозь время: купеческие нравы, быт и этикет» (6+). Там же, в 16:00 начнётся интерактивное мероприятие «Урок чистописания у гувернантки» (6+). В воскресенье, 20 февраля, в 12:00 начнётся интерактивное мероприятие «Отчего? Оттого!» (6+). Его участники узнают кто воспитывал детей в купеческих семьях, и какие навыки им прививали, какие детские книги и журналы любили читать дети в конце XIX – начале XX веков, а также познакомятся с детской старинной энциклопедией.

Квест

В воскресенье музейно-выставочный центр «Дом Котельникова» в 16:00 организует квест «Тайна купеческого дома» (9+).

Экскурсии

Амурский областной краеведческий музей приглашает гостей на экскурсию по выставке «Путь навстречу. Золотое кольцо» (6+) в субботу, 19 февраля в 13:00. Здесь же в 15:00 обзорная экскурсия по экспозиции и выставочным залам «Знакомьтесь, музей!» (12+). В воскресенье в 12:00 запланирована экскурсия по выставке «Путь навстречу. Золотое кольцо» (6+). Обзорная экскурсия «Знакомьтесь, музей!» (12+) начнётся в 15:00.

В субботу и воскресенье музейно-выставочный центр «Дом Котельникова» приглашает гостей на обзорную экскурсию «Из истории купеческого быта конца XIX – начала XX веков» (6+). Начало в 11:00 и 18:00.

20 февраля в Выставочном зале Благовещенска будет организована обзорная экскурсия по Всероссийской художественной выставке «Госпожа графика». Начало в 14:00.

В музее-мастерской народного художника России Александра Тихомирова можно посетить выставку «В гостях у Мастера» (12+). Начало в субботу, 19 февраля, в 14:00 и 16:00, а в воскресенье, 20 февраля, в 11:00, 14:00 и 16:00.

Важно

Напоминаем, что посещение культурных и спортивных организаций возможно только при предъявлении QR-кода и соблюдении масочного режима. Отметим, что некоторые из культурных мероприятий платные.