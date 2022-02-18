Амурская область не попала в топ-20 рейтинга качества жизни в России

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«Рейтинг оценки усилий региональных органов исполнительной власти по созданию качественной среды для жизни граждан разработан для оценки общей удовлетворенности людей социальной сферой и местом, в котором человек живет», – отмечают в АСИ.

Там поясняют, что ключевым условием для субъективного счастья является качественная среда для жизни. При этом общество, где много счастливых людей, как правило, активнее развивается во всех сферах, в том числе и в экономике.

Рейтинг качества жизни в России запущен в рамках реализации Национальной социальной инициативы и учитывает комплекс региональных и федеральных мер в 10 сферах:

Медицинское обслуживание;

Образование и развитие;

Жилье и инфраструктура;

Потребление и досуг;

Чистота и экология;

Инклюзивность и равенство;

Безопасность;

Социальная защита;

Государственные услуги и сервисы;

Возможности для работы и своего дела.

В топ-20 страны вошли следующие субъекты:

При этом расчёт рейтинга вёлся не только по всем регионам страны, но и в разрезе каждого федерального округа. Так, среди субъектов ДФО в топ-3 по качеству жизни вошли Камчатский край, Республика Саха (Якутия) и Сахалинская область.

Аналитики АСИ из итогового рейтинга 2021 года сделали вывод о том, что в регионах наблюдается ряд системных проблем. При этом фиксируется различное качество работы одних и тех же служб в разных регионах. Отмечается, что применение лучших практик посредством обмена опытом между субъектами позволит повысить качество жизни в стране.