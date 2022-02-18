Амурская область не попала в топ-20 рейтинга качества жизни в России
По данным Агентства стратегических инициатив, качество жизни выше всего в Москве, Тюменской области и Югре
Агентство стратегических инициатив (АСИ) опубликовало результаты рейтинга качества жизни в субъектах России. Представители агентства выделили топ-20 регионов со всей страны и топ-3 каждого федерального округа. Ни в один из этих списков Амурская область не попала.
«Рейтинг оценки усилий региональных органов исполнительной власти по созданию качественной среды для жизни граждан разработан для оценки общей удовлетворенности людей социальной сферой и местом, в котором человек живет», – отмечают в АСИ.
Там поясняют, что ключевым условием для субъективного счастья является качественная среда для жизни. При этом общество, где много счастливых людей, как правило, активнее развивается во всех сферах, в том числе и в экономике.
Рейтинг качества жизни в России запущен в рамках реализации Национальной социальной инициативы и учитывает комплекс региональных и федеральных мер в 10 сферах:
- Медицинское обслуживание;
- Образование и развитие;
- Жилье и инфраструктура;
- Потребление и досуг;
- Чистота и экология;
- Инклюзивность и равенство;
- Безопасность;
- Социальная защита;
- Государственные услуги и сервисы;
- Возможности для работы и своего дела.
В топ-20 страны вошли следующие субъекты:
При этом расчёт рейтинга вёлся не только по всем регионам страны, но и в разрезе каждого федерального округа. Так, среди субъектов ДФО в топ-3 по качеству жизни вошли Камчатский край, Республика Саха (Якутия) и Сахалинская область.
Аналитики АСИ из итогового рейтинга 2021 года сделали вывод о том, что в регионах наблюдается ряд системных проблем. При этом фиксируется различное качество работы одних и тех же служб в разных регионах. Отмечается, что применение лучших практик посредством обмена опытом между субъектами позволит повысить качество жизни в стране.
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