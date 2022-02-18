Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 07:59 2

Амурская область не попала в топ-20 рейтинга качества жизни в России

По данным Агентства стратегических инициатив, качество жизни выше всего в Москве, Тюменской области и Югре

Амурская область не попала в топ-20 рейтинга качества жизни в России
Фото: Амур.инфо

Агентство стратегических инициатив (АСИ) опубликовало результаты рейтинга качества жизни в субъектах России. Представители агентства выделили топ-20 регионов со всей страны и топ-3 каждого федерального округа. Ни в один из этих списков Амурская область не попала.

«Рейтинг оценки усилий региональных органов исполнительной власти по созданию качественной среды для жизни граждан разработан для оценки общей удовлетворенности людей социальной сферой и местом, в котором человек живет», – отмечают в АСИ.

Там поясняют, что ключевым условием для субъективного счастья является качественная среда для жизни. При этом общество, где много счастливых людей, как правило, активнее развивается во всех сферах, в том числе и в экономике.

Рейтинг качества жизни в России запущен в рамках реализации Национальной социальной инициативы и учитывает комплекс региональных и федеральных мер в 10 сферах:

  • Медицинское обслуживание;
  • Образование и развитие;
  • Жилье и инфраструктура;
  • Потребление и досуг;
  • Чистота и экология;
  • Инклюзивность и равенство;
  • Безопасность;
  • Социальная защита;
  • Государственные услуги и сервисы;
  • Возможности для работы и своего дела.

В топ-20 страны вошли следующие субъекты:

При этом расчёт рейтинга вёлся не только по всем регионам страны, но и в разрезе каждого федерального округа. Так, среди субъектов ДФО в топ-3 по качеству жизни вошли Камчатский край, Республика Саха (Якутия) и Сахалинская область.

Аналитики АСИ из итогового рейтинга 2021 года сделали вывод о том, что в регионах наблюдается ряд системных проблем. При этом фиксируется различное качество работы одних и тех же служб в разных регионах. Отмечается, что применение лучших практик посредством обмена опытом между субъектами позволит повысить качество жизни в стране.

Просмотров всего: 152

#аналитика #экономика

распечатать


Экономика

Провинция Хэйлунцзян планирует открыть мосты через Амур уже в текущем году
Экономика 1

В Амурской области становится больше самозанятых
Экономика 2

Экспорт круглого леса с Дальнего Востока должно заменить перерабатывающее производство

Экономика 3

Доходы Амурской области в виде налогов за 2021 год составили 68,4 миллиарда
Комментарии
Показать все (2)
  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    смешные рейтинги рисуют

  • Tуман

    Tуман
    39 минут назад

    Зато у нас природа красивая и люди добрые

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь