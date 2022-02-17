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17февраля
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В Амурской области установят стационарный комплекс весогабаритного контроля

Система внедряется в рамках дорожного нацпроекта

В Амурской области установят стационарный комплекс весогабаритного контроля
Фото: Минтранс Амурской облатси

По поручению главы области региональным минтрансом ведётся работа по сохранению дорожной сети. Запланировано обустройство дорог стационарными автоматизированными пунктами весогабаритного контроля.

Сейчас факты движения тяжеловесных автомобилей по дорогам области выявляются двумя мобильными комплексами.

— На федеральных дорогах в области установлено три стационарных весогабаритных поста для контроля грузового транспорта. В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» при сдаче объекта реконструкции «Благовещенск – Свободный 47км – 63 км» запустим в работу новый автоматический комплекс весового и габаритного контроля – он станет первым автоматическим постом в области на дорогах региональной сети, ещё пять проектируются, – рассказал заместитель министра транспорта области Дмитрий Лучников.

Мобильные пункты ограничены продолжительностью рабочего времени специалистов, водители большегрузных автомобилей, имеющих превышения установленных весовых норм, об этом знают и зачастую передвигаются ночью. Поэтому автоматизированные стационарные пункты считаются более эффективными, здесь автомобиль взвешивается автоматически, без привлечения специалистов. Работая в круглосуточном режиме, они охватывают весь поток транспорта на данном участке, и, в случае выявления нарушений, данные собираются для назначения штрафов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

— Мы сейчас разрабатываем разные меры по ужесточению ответственности за причинение вреда дорогам регионального и муниципального значения, ­– подчеркнул замминистра.

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#дороги #закон #областная власть #транспорт

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