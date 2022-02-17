Амурчане смогут познакомиться с историей молоканского рода Саяпиных и культурой первых переселенцев

Фото: пресс-служба министерства культуры и национальной политики Амурской области

В феврале 2022 года стартовала масштабная реконструкция исторического здания по улице Амурской, на которую было выделено 47,5 миллиона рублей из областного бюджета.

— Вскрыли перекрытие первого этажа, обнаружили фундаменты нескольких старых печей. Мы знаем, что здесь были и русские печи, и так называемые «голландки». По проекту предусмотрено восстановление одной из них. Основная задача реставрации – замена нижних венцов здания, она должна проходить в тёплое время года. Поэтому пока все работы проводим внутри здания, при наступлении плюсовых температур выходим на уличные работы. Сам процесс реставрации сложный, зданию больше ста лет, мы стараемся не повредить то, что сохранилось, – отметил глава подрядной организации Игорь Малиновский.

По словам директора Амурского областного краеведческого музея Елены Ивановой, сегодня «Дом И.А. Саяпина» – один из немногих сохранившихся в Благовещенске памятников стилевого деревянного зодчества. Здание 1912 года постройки принадлежало молоканину, землевладельцу Иннокентию Саяпину. Изначально в нём находилось городское высшее начальное училище, в советское время здесь разместились коммунальные квартиры. А с 1995 по 2017 годы – офис Иркутского масложиркомбината. В 2018 году строение было передано Амурскому областному музею.

— Здание связано с молоканским родом Саяпиных. В будущем это будет отражено в оформлении музейно-выставочного комплекса. Кроме того, мы расскажем о первых переселенцах, которые приехали на амурскую землю, как создавали и строили Благовещенск. Мы обязательно оставим тему: домовая резьба, деревянное зодчество, хотим показать быт и культуру переселенцев, часть залов на втором этаже возможно пойдут для открытых фондов. Дело в том, что в Амурском областном краеведческом музее хранится около 170 тысяч предметов, но процент тех, что мы можем показать в рамках выставок, очень мал, поэтому часть экспонатов отправится сюда, – рассказала Елена Иванова.

Уличные работы предусматривают ремонт фасада, замену кровли, реставрацию деревянной резьбы: карниза, наличников, будут проведены работы по благоустройству прилегающей территории, приспособлению пандусов. Полное окончание всех работ намечено на конец ноября 2022 года, сообщает пресс-служба министерства культуры и национальной политики Амурской области.