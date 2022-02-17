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17февраля
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сегодня, 17:50 0

Снова рост: в Амурской области 1 187 новых случаев коронавирусной инфекции

143 человека госпитализировали

Снова рост: в Амурской области 1 187 новых случаев коронавирусной инфекции
Фото: pixabay.com

В Приамурье за последние сутки выявили 1 187 заболевших COVID-19, 843 из которых не делали вакцинацию против коронавируса, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

Темп прироста составил 1,6 %. Подавляющее большинство переносит болезнь в виде ОРВИ – 1 184 человека, три – в виде пневмонии. За последние сутки специалисты обследовали 4 304 человека на наличие инфекции. Всего за время пандемии в регионе зарегистрировали 73 567 случаев заражения COVID-19.

По информации портала стопкоронавирус.рф, 143 человека госпитализировали, а 81 амурчанин вылечился.

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#COVID 19

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