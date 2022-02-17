Благовещенка угнала машину, попала в ДТП и повредила сразу несколько припаркованных авто

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21-летнюю жительницу Благовещенска обвиняют в угоне автомобиля и управлении машиной в состоянии опьянения, сообщает прокуратура Амурской области.

В сентябре прошлого года девушка, будучи пьяной, завела машину Toyota Premio, которая принадлежала её подруге, и выехала на ней из двора дома № 53 по улице Зейской. Обвиняемая попала в ДТП и повредила сразу несколько припаркованных авто. Благовещенка отказалась от медицинского освидетельствования. Выяснилось, что девушку уже привлекали за такие нарушения.

Расследование окончено, дело будет рассматривать Благовещенский городской суд. За угон девушке может грозить до пяти лет лишения свободы, за вождение в нетрезвом виде – до двух лет колонии с лишением прав занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью до трёх лет.