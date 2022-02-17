В Амурской области по требованию прокуратуры демонтировано здание бывшего муниципального предприятия

В прокуратуру Мазановского района обратились родители подростка, которые сообщили, что в районе имеется здание бывшего муниципального предприятия, представляющее опасность для окружающих, к которому не ограничен доступ посторонних, в том числе несовершеннолетних.

В ходе проверки выяснилось, что в 2002 году было ликвидировано муниципальное предприятие, после которого на участке осталось разрушенное здание. В результате того, что администрацией района не было принято никаких действий для предотвращения доступа посторонних, ребёнок, находящийся в здании, упал на кирпичи и получил перелом.

Установив эти факты, прокурор района обратился в суд, чтобы обязать власти района убрать разрушенное здание, ограничить доступ посторонних.

Требования прокуратуры были удовлетворены судом, но администрация района обжаловала решение. В итоге, коллегия Амурского областного суда рассмотрела жалобу и оставила её без удовлетворения.

Позднее судебное решение было выполнено, сообщает прокуратура Амурской области.