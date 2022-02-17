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17февраля
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сегодня, 19:02 0

В Амурской области по требованию прокуратуры демонтировано здание бывшего муниципального предприятия

Постройка не использовалась и представляла опасность для граждан

В Амурской области по требованию прокуратуры демонтировано здание бывшего муниципального предприятия
Фото: pixabay.com

В прокуратуру Мазановского района обратились родители подростка, которые сообщили, что в районе имеется здание бывшего муниципального предприятия, представляющее опасность для окружающих, к которому не ограничен доступ посторонних, в том числе несовершеннолетних.

В ходе проверки выяснилось, что в 2002 году было ликвидировано муниципальное предприятие, после которого на участке осталось разрушенное здание. В результате того, что администрацией района не было принято никаких действий для предотвращения доступа посторонних, ребёнок, находящийся в здании, упал на кирпичи и получил перелом.

Установив эти факты, прокурор района обратился в суд, чтобы обязать власти района убрать разрушенное здание, ограничить доступ посторонних.

Требования прокуратуры были удовлетворены судом, но администрация района обжаловала решение. В итоге, коллегия Амурского областного суда рассмотрела жалобу и оставила её без удовлетворения.

Позднее судебное решение было выполнено, сообщает прокуратура Амурской области.

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#закон #суды

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