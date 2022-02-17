Международный олимпийский комитет отказался награждать российских фигуристов

Фото: riafan.ru

На играх зимней Олимпиады в Пекине глава комиссии спортсменов международного олимпийского комитета (МОК) Эмма Терхо заявила о том, что церемонию награждения российских фигуристов после командных соревнований невозможно провести из-за ситуации с Камилой Валиевой.

Командные соревнования фигуристов, в которых победила Россия, прошли на Олимпиаде в Пекине 7 февраля. Награждение после турнира не состоялось из-за сомнительного результата допинг-теста Валиевой, который спортсменка сдавала еще 25 декабря. Эмма Терхо подчеркнула, что разбирательство по делу российской фигуристки ещё не окончено, сообщает РИА ФАН.

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Виктория Большакова