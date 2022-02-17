Даня Милохин получил сотрясение мозга после ДТП с велосипедистом

Милохин сообщил, что с ним всё в полном порядке, если не считать небольшого сотрясения мозга. Врачи посоветовали блогеру соблюдать постельный режим.

Однако вместо этого Даня отправился в DreamTeam House, где вместе с другими звездами собирается снимать развлекательный контент. Поклонники желают Милохину скорейшего выздоровления и просят его быть поосторожнее, ведь сотрясение головного мозга всё-таки не шутка.

Как пишет «СтарХит», ЧП с популярным блогером произошло прямо в центре Москвы. Даню сбил велосипедист, когда он вышел из своего автомобиля. От удара звезда Сети упал на асфальт и ударился головой. К нему сразу подбежал водитель-охранник, который стал приводить молодого человека в чувство.

Парень на велосипеде не скрылся с места ДТП, а попытался помочь Милохину. Очевидцы предложили вызвать скорую, но Даня лишь отмахнулся от них.

Некоторые подписчики предполагают, что это может быть не реальная авария, а просто хайп. Однако большинство поклонников желают своему кумиру здоровья и предлагают свою помощь.