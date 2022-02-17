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17февраля
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79-летняя Вера Алентова рассказала о неудачной пластике

Алентова призналась, что четыре раза делала пластические операции

79-летняя Вера Алентова рассказала о неудачной пластике
Фото: zvezdi.ru

79-летняя Вера Алентова недавно выпустила автобиографию под названием «Всё не случайно». В книге актриса рассказала о своём творческом пути, а также призналась, что делала четыре пластические операции. Одна их них оказалась неудачной и на несколько лет лишила артистку привычного облика, пишет «СтарХит».

Несколько лет назад поклонники заметили, что Вера Алентова очень сильно изменилась. Появились слухи о неудачной пластике, но актриса их не комментировала. Лишь в книге она призналась, что действительно прибегала к услугам хирургов.

Алентова рассказала, что четыре раза делала пластику, и всегда её результаты были удачными. По словам звезды, она решала что-то подправить, когда готовилась к очередным съёмкам.

Однажды артистка обратилась к врачу с совсем другой проблемой. Специалист заявил, что занимается и пластикой, вкалывая собственный жир пациентов им в лицо. Он считал, что стареющему лицу это на пользу. Алентова приехала по другому поводу, поэтому, чтобы не обижать врача и прекратить разговор на эту тему, она сказала: «Ну, может быть».

Доктор решил, что актриса согласилась на его уговоры и вколол жир ей в лицо. Когда она пришла в себя после наркоза и увидела себя в зеркало, то ужаснулась. Лицо Алентовой заметно деформировалось, что её шокировало.

Дочь артистки советовала ей на время отказаться от гастролей, но звезда не хотела подводить своих зрителей. В результате произошедшие метаморфозы во внешности звезды заметили все окружающие.

По словам актрисы, только через два года её лицо начало приобретать прежние черты. Тем не менее, Алентова не стала подавать на клинику в суд, хотя и считает, что врач должен понести наказание за свой непрофессионализм.

Несмотря на неудачный опыт, звезда не разочаровалась в пластической хирургии. Она по-прежнему считает её спасением для тех людей, которые борются с признаками старения.

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#медицина #шоу-бизнес

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