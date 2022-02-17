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17февраля
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Провинция Хэйлунцзян планирует открыть мосты через Амур уже в текущем году

Такие цели ставит народное правительство провинции

Провинция Хэйлунцзян планирует открыть мосты через Амур уже в текущем году
Фото: amurobl.ru

Народное правительство провинции Хэйлунцзян поставило целью открыть автомобильный и железнодорожный мосты через Амур для сообщения с Россией в 2022 году. Об этом говорится в докладе о работе правительства за 2021 год, опубликованном в газете «Хэйлунцзян жибао».

В документе в списке целей на 2022 год отмечена «открытость провинции Хэйлунцзян России и Европейскому континенту».

«Совершенствовать механизм регулярных встреч с губернаторами сопредельных российских регионов, способствовать скорейшему открытию и введению в эксплуатацию автомобильного моста Хэйхэ-Благовещенск и железнодорожного моста Тунцзян-Нижнеленинское, содействовать подготовительным работам к реконструкции моста через реку Гранитная в Дуннине. Необходимо расширить инвестиции и кооперацию по всей цепочке трансграничного агропромышленного комплекса с Россией, производства оборудования и других направлений, создать трансграничную цепочку перерабатывающих производств, строить промышленные кластеры по импорту и переработке сырьевой продукции, в том числе древесины, угля и зерновых, а также стимулировать создание и развитие производственных мощностей совместно с развитием пунктов пропуска», – говорится в тексте доклада, о котором сообщает сайт biang.ru.

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