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17февраля
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сегодня, 16:48 1

В Амурской области становится больше самозанятых

При этом, по словам бизнес-омбудсмена, сокращается число ООО и ИП

В Амурской области становится больше самозанятых
Фото: pixabay.com

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Амурской области Борис Белобородов сообщил о том, что в регионе сокращается количество юрлиц и индивидуальных предпринимателей, при этом по итогам 2021 года наблюдается трёхкратное увеличение числа самозанятых.

Так, по данным, предоставленным бизнес-омбудсменом, количество юридических лиц за 2021 год уменьшилось с 13 430 до 12 943, то есть на 487 или на 3,6 %. Годом ранее сокращение составило 2 % (или 273 юрлиц). Кроме того, в 2021-м сократилось и число индивидуальных предпринимателей: с 17 528 до 17 177 (на 2 %). Годом ранее наблюдалось сокращение на 2 010 ИП или на 10 %.

При этом в Приамурье резко выросло число самозанятых с 3 973 до 12 068, то есть на 8 090 или на 204 % (в 3 раза).

Стоит отметить, что в некоторых регионах продолжает расти число ИП. К примеру, в Калмыкии (+17,4 %), на Алтае (+13,4 %) и Карачаево-Черкессии (+ 12,7 %). По словам экспертов FinExpertiza, на это повлияло увеличение внутреннего туризма, который восстановился на 90 % по сравнению с 2019 годом.

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#бизнес #экономика

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Комментарии
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  • Дмитрий фил

    Дмитрий фил
    2 часа назад

    а кто захочет открывать ИП, если по версии Сбера каждый ИП это спонсор терроризма! причем Сбер выполняет непонятную функцию добровольного помошника налоговой с явным превышением полномочий!

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