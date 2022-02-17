Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:10 0

Губернатор Амурской области посетил спортивные объекты в Райчихинске

Василий Орлов оценил их состояние и наметил задачи для министерств

Губернатор Амурской области посетил спортивные объекты в Райчихинске
Фото: пресс-служба Правительства Амурской области

В ходе поездки в Райчихинск губернатор области Василий Орлов посетил плавательный бассейн № 3, крытый каток и концертно-спортивный комплекс.

В плавательном бассейне на деньги благотворительного фонда проведены внутренние ремонтные работы.

— Объект не ремонтировали с момента строительства. Надо сделать фасад и крышу. Хотим продолжить ремонт бассейна – заменить малую ванну, кафельную плитку в зале малого бассейна, требуется замена системы фильтрации и другие работы, чтобы все детки, которые ходят в детский сад, могли плавать, – поделилась мэр Райчихинска Татьяна Родионова.

Райчихинский каток с искусственным льдом стал первым, открытым в Амурской области. Сейчас здесь занимаются около 40 спортсменов. Заведующий спортивным комплексом Виктор Грушко также рассказал о планах модернизации устаревшего и требующего замены оборудования.

Концертно-спортивный комплекс города также не получал капитального ремонта с момента постройки. При этом в спортзале проводятся первенства и чемпионаты области, региональные и дальневосточные соревнования, планируются тренировочные сборы команды РФ по киокусинкай каратэ для подготовки к Чемпионату мира. Концертный зал принимает у себя городские культурные мероприятия, зал также постоянно используется, сообщает пресс-служба правительства области.

— По каждому из этих объектов есть потребность в дополнительном финансировании. Как правило, это ремонтные работы. Соответствующие поручения даны профильным министерствам. Качественные спортивные площадки стимулируют занятия спортом не только детей, но и людей всех возрастов. Победы наших ребят на Олимпиаде в Пекине служат примером и, думаю, во многом определят выбор молодых людей в пользу здорового, активного образа жизни, – прокомментировал Василий Орлов.

Просмотров всего: 258

#губернатор #спорт #строительство #Райчихинск

распечатать


Спорт

Международный олимпийский комитет отказался награждать российских фигуристов

Экономика

Провинция Хэйлунцзян планирует открыть мосты через Амур уже в текущем году
Коронавирус 16

В Благовещенске создадут семиэтажную лабораторию международного уровня биологической безопасности
Власть 3

Амурская область готовится к паводкам
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь