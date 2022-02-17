Губернатор Амурской области посетил спортивные объекты в Райчихинске

В ходе поездки в Райчихинск губернатор области Василий Орлов посетил плавательный бассейн № 3, крытый каток и концертно-спортивный комплекс.

В плавательном бассейне на деньги благотворительного фонда проведены внутренние ремонтные работы.

— Объект не ремонтировали с момента строительства. Надо сделать фасад и крышу. Хотим продолжить ремонт бассейна – заменить малую ванну, кафельную плитку в зале малого бассейна, требуется замена системы фильтрации и другие работы, чтобы все детки, которые ходят в детский сад, могли плавать, – поделилась мэр Райчихинска Татьяна Родионова.

Райчихинский каток с искусственным льдом стал первым, открытым в Амурской области. Сейчас здесь занимаются около 40 спортсменов. Заведующий спортивным комплексом Виктор Грушко также рассказал о планах модернизации устаревшего и требующего замены оборудования.

Концертно-спортивный комплекс города также не получал капитального ремонта с момента постройки. При этом в спортзале проводятся первенства и чемпионаты области, региональные и дальневосточные соревнования, планируются тренировочные сборы команды РФ по киокусинкай каратэ для подготовки к Чемпионату мира. Концертный зал принимает у себя городские культурные мероприятия, зал также постоянно используется, сообщает пресс-служба правительства области.

— По каждому из этих объектов есть потребность в дополнительном финансировании. Как правило, это ремонтные работы. Соответствующие поручения даны профильным министерствам. Качественные спортивные площадки стимулируют занятия спортом не только детей, но и людей всех возрастов. Победы наших ребят на Олимпиаде в Пекине служат примером и, думаю, во многом определят выбор молодых людей в пользу здорового, активного образа жизни, – прокомментировал Василий Орлов.