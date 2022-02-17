Четыре педагога из Благовещенска вышли в финал всероссийского профессионального конкурса

Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

Во Владивостоке завершился полуфинал всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа». Благовещенск представили две команды – из Алексеевской гимназии и лицея №6.

Полуфинал объединил 48 команд педагогов со всего Дальнего Востока, в том числе, из Амурской области. Участники в течение трёх дней боролись за выход в финал, показывая свои навыки, компетенции, профессионализм. Они участвовали в «Дебатах», в деловой игре «Школьный проектный офис» и кейс-турнире, а также слушали лекции и учились на мастер-классах по актуальным вопросам развития сферы образования.

— Впечатлил сам формат мероприятия. Сплошной интенсив, ни минуты покоя все три дня. Всё было настолько захватывающим, что тяжёлый день пролетал так, что мы не успевали это заметить, – рассказала замдиректора Алексеевской гимназии Елена Абрамова.

По итогам командного рейтинга в финал конкурса прошла Алексеевская гимназия. Четыре педагога полетят в апреле в Москву. Кстати, в полуфинале они выступали под номером 28, случайно совпавшим с номером амурского региона. Педагоги решили, что это хороший знак, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.