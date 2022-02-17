Киселёва Наталья: «Работа по обеспечению жильём отдельных категорий граждан – это важное направление нашей деятельности»

Амур.инфо продолжает серию интервью с главами амурских министерств. В этот раз наши корреспонденты пообщались с министром социальной защиты населения Амурской области Натальей Киселёвой. Она рассказала о том, какую в регионе оказывают поддержку пожилым людям, семьям с детьми и другим социально незащищённым группам населения.

— Добрый день Наталья Викторовна, по данным статистики в 2021 году на свет появилось на 510 детей меньше, чем в 2020 году. Подскажите, какие меры поддержки в целях повышения рождаемости предусмотрены в регионе?

— К сожалению, это так. Рождаемость падает в целом по России и по Амурской области тоже.

Сегодня амурским семьям при рождении детей предоставляется более 30 видов различных социальных выплат и пособий, в том числе направленных на стимулирование рождаемости. Ежегодно на эти цели направляется более пяти миллиардов рублей.

С 2019 года в целях повышения рождаемости и оказания дополнительной финансовой поддержки семьям с детьми реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».

В рамках регионального проекта органами социальной защиты населения осуществляется предоставление четырёх мер социальной поддержки.

Во-первых, это ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. Предоставляется до исполнения ребёнку трёх лет семьям, доход которых не превышает двух прожиточных минимумов, то есть 32 054 рублей. Размер этой выплаты в 2021 году составлял 13 547 рублей, а в 2022-м составляет 15 635 рублей. В прошлом году получателями выплаты стали 7 994 семьи на сумму 912,37 миллиона рублей.

Во-вторых, ежемесячная денежная выплата при рождении третьего или последующих детей. Предоставляется семьям при рождении третьего или последующего ребёнка до достижения им возраста трёх лет, в случае если доход семьи не превышает двух прожиточных минимумов, то есть 32 054 рублей. Размер ежемесячной выплаты в 2021 году составлял 13 924 рубля, а в 2022-м составляет 14 905 рублей. Получателями такой выплаты стали 4 980 семей на сумму 649,80 миллиона рублей.

Стоит отметить, что последующие две меры поддержки реализуются только для жителей Дальнего Востока. Речь идет об единовременной выплате при рождении первого ребёнка, а также региональном материнском капитале при рождении второго ребёнка.

В 2021 году единовременная выплата при рождении первого ребёнка в размере двукратной величины прожиточного минимума для детей произведена на 2 683 ребёнка на сумму 72,21 миллиона рублей. В 2022 году размер выплаты составит 29 810 рублей.

Региональный материнский (семейный) капитал при рождении вторых детей, составляет 30 процентов от размера материнского (семейного) капитала. В 2022 году сумма выплаты составит 207 943,23 рубля. Средства регионального материнского (семейного) капитала семья может направить на улучшение жилищных условий, на образование детей и приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. В 2021 году своим правом на региональный материнский (семейный) капитал воспользовались 1 419 семей на сумму 235,77 миллиона рублей.

По итогам реализации мероприятий регпроекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в 2021 году получателями выплат стали более 17 тысяч амурских семей. На эти цели из областного и федерального бюджетов направили порядка 1,9 миллиарда рублей.

Отмечу, что особое внимание уделяется поддержке многодетных семей. Для повышения их уровня жизни и благосостояния был исключён критерий нуждаемости, введён бесплатный проезд детей в течение календарного года, увеличена сумма бесплатного питания практически в три раза. Следствием принятых мер стал рост численности многодетных семей. Так, по состоянию на 01 января 2022 года численность многодетных семей, получающих меры поддержки, составила 9 880, что выше численности 2011 года на 58 процентов. Тогда получателями помощи были 6 272 семьи.

В 2021 году 9 767 многодетным семьям предоставлены меры социальной поддержки, предусмотренные региональным законодательством на сумму 274 089 тысяч рублей.