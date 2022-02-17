Сати Казанова приняла решение переехать из России в Италию

В недавнем интервью Сати рассказала, что они с мужем купили в Италии дом и планируют большую часть жизни провести там. Из-за работы певицы супруги пока живут в Москве. Однако Казанова надеется, что со временем её ничего не будет держать в России.

Артистка призналась, что у них с мужем бывают сложности из-за разницы менталитетов. Но им удаётся очень разумно их решать благодаря мудрости и терпению Стефано. По словам певицы, муж очень мягко сводит их конфликты на нет.

Как пишет «Комсомольская правда», ранее певица несколько лет состояла в отношениях с женатым миллиардером Тимуром Кулибаевым. Forbes оценивает его состояние в 3 миллиарда долларов. Богатый покровитель подарил Сати роскошную трёхкомнатную квартиру в Москве, которую обставил эксклюзивной мебелью от Versace.

По словам Сати, она тогда так сильно влюбилась, что согласилась на статус любовницы и даже была готова стать младшей женой.