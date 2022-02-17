В Благовещенске создадут семиэтажную лабораторию международного уровня биологической безопасности

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В Благовещенске, в районе стадиона «Амур», построят семиэтажную лабораторию международного уровня биологической безопасности. В настоящее время завершены подготовительные работы и ведётся проектирование.

— По поручению президента России Владимира Путина, который в ходе послания Федеральному собранию заявил, что у России должен быть «мощный надёжный щит в сфере санитарной и биологической безопасности», до 2024 года на территории РФ будут построены 10 новых лабораторий международного уровня биологической безопасности BSL 3. Одна из них появится в Амурской области в составе регионального «Центра гигиены и эпидемиологии». С учётом развития международных отношений и туристического кластера это весьма важно для области, – отметила глава управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.

Начать строительство лаборатории планируют в текущем, а завершить – в 2024 году.

— В условиях пандемии произошёл провыв в лабораторной диагностике. Организован круглосуточный режим работы лабораторий Роспотребнадзора и министерства здравоохранения области. Усилен кадровый потенциал. Приобретено новое высокоточное оборудование. Всё это позволило увеличить мощности лабораторий в три раза. Охват тестированием сохраняется на стабильно высоком уровне, и на сегодняшний день Амурская область входит в топ-10 регионов РФ по высокому уровню тестирования на COVID-19. Хотела бы отметить и поблагодарить медиков за совместную работу по исследованию этиологии внебольничных пневмоний. Полученные в рамках этого проекта практики легли в основу корректировки противоэпидемических мероприятий и лечения больных с множественной лекарственной устойчивостью, – отметила Ольга Курганова.

— Подводя итог работы в 2021 году, прежде всего хочу отметить наше общее противостояние пандемии коронавируса, которое продолжается уже два года. Пандемия показала всю значимость и важность санитарно-эпидемиологической службы в Амурской области. Под её координацией в регионе были реализованы все необходимые мероприятия, направленные на защиту амурчан от этого заболевания. У нас чётко налажена работа в составе оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. В прошлом году ситуация развивалась динамично – было и снижение заболеваемости, и интенсивный рост ковида. Это требовало чёткой и выверенной реакции на происходящее – и в подготовке базы медучреждений и отладки работы медиков в эти периоды, анализа ограничительных мероприятий, профилактической работы с населением. Хочу поблагодарить Роспотребнадзор и лично вас, Ольга Петровна, за грамотную совместную работу по всем этим направлениям, – сказал губернатор Василий Орлов.