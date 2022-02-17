Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:24 6

В Благовещенске создадут семиэтажную лабораторию международного уровня биологической безопасности

Здание построят в районе стадиона «Амур»

В Благовещенске создадут семиэтажную лабораторию международного уровня биологической безопасности
Фото: pixabay.com

В Благовещенске, в районе стадиона «Амур», построят семиэтажную лабораторию международного уровня биологической безопасности. В настоящее время завершены подготовительные работы и ведётся проектирование.

— По поручению президента России Владимира Путина, который в ходе послания Федеральному собранию заявил, что у России должен быть «мощный надёжный щит в сфере санитарной и биологической безопасности», до 2024 года на территории РФ будут построены 10 новых лабораторий международного уровня биологической безопасности BSL 3. Одна из них появится в Амурской области в составе регионального «Центра гигиены и эпидемиологии». С учётом развития международных отношений и туристического кластера это весьма важно для области, – отметила глава управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.

Начать строительство лаборатории планируют в текущем, а завершить – в 2024 году.

— В условиях пандемии произошёл провыв в лабораторной диагностике. Организован круглосуточный режим работы лабораторий Роспотребнадзора и министерства здравоохранения области. Усилен кадровый потенциал. Приобретено новое высокоточное оборудование. Всё это позволило увеличить мощности лабораторий в три раза. Охват тестированием сохраняется на стабильно высоком уровне, и на сегодняшний день Амурская область входит в топ-10 регионов РФ по высокому уровню тестирования на COVID-19. Хотела бы отметить и поблагодарить медиков за совместную работу по исследованию этиологии внебольничных пневмоний. Полученные в рамках этого проекта практики легли в основу корректировки противоэпидемических мероприятий и лечения больных с множественной лекарственной устойчивостью, – отметила Ольга Курганова.

— Подводя итог работы в 2021 году, прежде всего хочу отметить наше общее противостояние пандемии коронавируса, которое продолжается уже два года. Пандемия показала всю значимость и важность санитарно-эпидемиологической службы в Амурской области. Под её координацией в регионе были реализованы все необходимые мероприятия, направленные на защиту амурчан от этого заболевания. У нас чётко налажена работа в составе оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. В прошлом году ситуация развивалась динамично – было и снижение заболеваемости, и интенсивный рост ковида. Это требовало чёткой и выверенной реакции на происходящее – и в подготовке базы медучреждений и отладки работы медиков в эти периоды, анализа ограничительных мероприятий, профилактической работы с населением. Хочу поблагодарить Роспотребнадзор и лично вас, Ольга Петровна, за грамотную совместную работу по всем этим направлениям, – сказал губернатор Василий Орлов.

Просмотров всего: 472

#COVID 19 #губернатор #здоровье #медицина

распечатать


В России и мире

79-летняя Вера Алентова рассказала о неудачной пластике
Власть 2

Амурская область готовится к паводкам
Коронавирус

17 % болеющих коронавирусом в России – дети
Общество

Упрощённый порядок получения инвалидности продлили до 1 июля
Комментарии
Показать все (6)
  • Allenga

    Allenga
    1 час назад

    Опять нечаянно оттяпают кусок парка на набережной?

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    1 час назад

    А почему именно СЕМИэтажную, а не, например, двенадцати? На перспективу надо работать!

    "У нас чётко налажена работа в составе оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции."

    Так вот почему у нас произошёл такой активный рост распространения ковида! )))

  • Paster

    Paster
    1 час назад

    По факту выйдет 24 этажный муравейник, ну случайно.

  • Снеговик

    Снеговик
    53 минуты назад

    Наши власти совсем с ума сошли? Такую лабораторию в самом центре города, да вообще в нашем городе. Кто даст 100% гарантию, что однажды не произойдет утечки вируса？Лаборатория такого уровня - это источник повышенной опасности. Что они там разрабатывать собрались? Китайцы закроют границу наглухо для русских. Еще один повод валить отсюда.

  • Tуман

    Tуман
    43 минуты назад

    Согласен со Снеговиком. Вася совсем без головы? Отходы в Амур будут сбрасываться? С китайской стороной согласовано строительство?

    На площади Ленина постройте лабораторию тогда уж

  • Алиса65

    Алиса65
    24 минуты назад

    Мир сошёл с ума. Такие лаборатории США уже давно натыканы во многих странах мира, в том числе в бывших союзных республиках. Это вместо конвенции о запрещении биологического и химического оружия. Куда не вали, везде опасно. Только в самих штатах таких лабораторий нет.Большинство их расположены на территории Стран Европы и Азии. В украинском Тернополе вдруг вспыхнула геморрагическая пневмония, от которой умерло 450 человек. Вирус, её вызывавший, оказался неизвестного происхождения. Тернопольская диагностическая лаборатория располагается по адресу: г. Тернополь, ул. Федьковича, 13. Донор: Министерство обороны США…

Показать все (6)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь