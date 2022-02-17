В благовещенской школе № 22 появился обедомат

Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

В школе № 22 Благовещенска заработал аппарат по выдаче школьных обедов – обедомат.

Обедомат представляет собой устройство с ячейками, в которых школьников ждёт обед. Для получения своей порции надо лишь заранее сделать заказ к определенному времени, чтобы избежать очередей. Нужная ячейка сама откроется, как только школьник коснётся специального поля банковской картой или введет индивидуальный пин-код.

— Раньше мы заходили в столовую, было очень много народу. И на уроки опаздывали. Сейчас можно заказать по карте, спокойно покушать и успеть на урок, – поделился девятиклассник Иван Тараненко.

Обедомат появился благодаря модернизации школьной системы «Пионер» и доступен для учащихся с пятого по одиннадцатый классы.

— Система «Пионер» работает в Благовещенске давно, и у нас вместе с нашим партнером появилась идея её доработать. Так мы решили несколько актуальных вопросов. Во-первых, дети постоянно теряли идентификаторы – карточки для турникета. Теперь за счёт модернизации системы через турникет можно пройти с помощью смартфона или банковской карты. Во-вторых, заработала более удобная система с обедоматом. Школьникам не нужно стоять в очереди, можно забрать блюдо когда угодно, а заказать его, например, ещё с вечера. А родители могут быть уверенными, что ребёнок потратит деньги не на чипсы, а на здоровую горячую еду, – рассказал руководитель «Интеллектуальные технологии – МИП БГПУ» Кирилл Юшан.

Кроме того, родители могут контролировать питание ребят и пополнять баланс, поскольку у них есть личный кабинет в системе «Пионер».

По мнению разработчиков, по результатам пилотного проекта обедоматами можно в будущем охватить все школы города, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.