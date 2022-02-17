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17февраля
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Амурские полицейские провели рейд по профилактике детской преступности

Были проверены как осуждённые подростки, так и неблагополучные семьи

Амурские полицейские провели рейд по профилактике детской преступности
Фото: pixabay.com

С 1 по 10 февраля полицейские области провели профилактическое мероприятие с целью проверки осуждённых подростков и устранения социальных условий для детской преступности.

Уголовно-исполнительная инспекция изучила дела около трёх сотен подростков, осуждённых к мерам наказания, не связанным с тюрьмой. 38 подросткам оказана помощь, один возвращён в образовательное учреждение для продолжения обучения. Восьми из них оказана помощь в трудоустройстве, 16 ребят получили юридическую консультацию, ещё 9 получили помощь психолога.

В Октябрьском районе найден один осуждённый подросток, нарушивший условия отбывания наказания, а в Свободненском районе найден несовершеннолетний, скрывавшийся от уголовно-исполнительной инспекции.

По области проверено 329 мест сбора детей и подростков, изучены условия проживания 677 несовершеннолетних. На профилактический учёт поставлено 22 подростка, шестеро изъяты из семей.

В частности, 1 февраля инспекторами по делам несовершеннолетних в Новокиевском Увале проверено место проживания женщины и трёх её несовершеннолетних детей. Выяснилось, что мать с конца января отсутствовала дома, с детьми занималась их бабушка. Инспектора забрали детей в социальную палату медучреждения, уведомили органы профилактики и прокуратуру.

Всего за мероприятие было составлено 40 административных протоколов, из них 37 – за неисполнение родительских обязанностей, сообщает пресс-служба управления МВД по Амурской области.

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#дети #закон #криминал #происшествия

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