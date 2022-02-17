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17февраля
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сегодня, 14:20 0

Благовещенец за убийство и кражу проведёт в тюрьме более 12 лет

Мужчина выстрелил в спину своего обидчика

Благовещенец за убийство и кражу проведёт в тюрьме более 12 лет
Фото: pixabay.com

Жителя Благовещенска признали виновным в умышленном убийстве и краже с банковского счёта, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

В декабре 2020 года мужчины ехали на машине. Во время поездки они начали ругаться. Водитель начал оскорблять осуждённого и его семью, используя нецензурную брань. После они вышли из автомобиля, конфликт продолжился, владелец машины угрожал убить знакомого. В тот момент благовещенец решил убить обидчика, взял из салона машины ружьё 12 калибра и загнал патрон в патронник. Мужчина выстрелил, когда амурчанин стоял к нему спиной. Он скончался на месте.

После убийства злоумышленник нашёл в машине убитого телефон и наушники общей стоимостью около 59 тысяч рублей и забрал их себе. Также он нашёл банковскую карту погибшего, пин-код от которой он знал. В течение нескольких дней преступник снял с неё 487 тысяч рублей.

Суд назначил виновнику 12 лет и один месяц лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на год. Также мужчина по решению суда должен выплатить брату погибшего 700 тысяч рублей за моральный ущерб и 549 тысяч рублей за материальный.

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#криминал #происшествия #суды

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