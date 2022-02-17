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17февраля
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сегодня, 13:38 0

В ДТП в Амурской области пострадали шесть человек

В числе травмированных двое детей

В ДТП в Амурской области пострадали шесть человек
Фото: www.instagram.com/gibdd_28amur

Вчера в 15:25 в Белогорском районе Приамурья столкнулись Toyota Carina и Nissan Sunny. В автоаварии пострадали шесть человек, двое из них – дети 2010 и 2019 годов рождения, сообщает управление ГИБДД по Амурской области.

Сотрудники полагают, что причиной дорожно-транспортного происшествия мог быть выезд одного из водителей на полосу встречного движения. Сейчас полицейские проводят административное расследование.

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#ДТП #происшествия

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