В ДТП в Амурской области пострадали шесть человек
В числе травмированных двое детей
Вчера в 15:25 в Белогорском районе Приамурья столкнулись Toyota Carina и Nissan Sunny. В автоаварии пострадали шесть человек, двое из них – дети 2010 и 2019 годов рождения, сообщает управление ГИБДД по Амурской области.
Сотрудники полагают, что причиной дорожно-транспортного происшествия мог быть выезд одного из водителей на полосу встречного движения. Сейчас полицейские проводят административное расследование.
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