Посетители ледового городка в Благовещенске вытаптывают живую изгородь

Мэрия Благовещенска опубликовала фото с обновлённой площади Ленина, на которых видны тропинки, проделанные в декоративной живой изгороди.

Реконструкцию площади Ленина, в которую вошло масштабное озеленение, провели в прошлом году в областном центре в рамках проекта «Большой городской центр «Трибуна Холл»». Живая изгородь из кустов спиреи японской пострадала от невнимательности гостей зимнего городка.

Городское управление ЖКХ сообщает, что пострадало около 100 из 1 700 кустов. Прорехи в живой изгороди портят вид всей площади, при холодной погоде восстановительные работы невозможны.

— Чтобы на этом месте появились новые растения, необходимо затратить немало времени и сил. Каждому саженцу, чтобы вырасти и укрепиться, необходимо время и забота. Особенно важно бережно относиться к молодым кустарникам в первые годы после высадки, – добавили в управлении ЖКХ города.

Администрация города просит жителей внимательнее и бережнее относиться к общественным территориям и зеленым насаждениям.