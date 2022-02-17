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17февраля
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сегодня, 13:59 3

Посетители ледового городка в Благовещенске вытаптывают живую изгородь

Администрация просит быть внимательнее к насаждениям

Посетители ледового городка в Благовещенске вытаптывают живую изгородь
Фото: пресс-служба Администрации города Благовещенска

Мэрия Благовещенска опубликовала фото с обновлённой площади Ленина, на которых видны тропинки, проделанные в декоративной живой изгороди.

Реконструкцию площади Ленина, в которую вошло масштабное озеленение, провели в прошлом году в областном центре в рамках проекта «Большой городской центр «Трибуна Холл»». Живая изгородь из кустов спиреи японской пострадала от невнимательности гостей зимнего городка.

Городское управление ЖКХ сообщает, что пострадало около 100 из 1 700 кустов. Прорехи в живой изгороди портят вид всей площади, при холодной погоде восстановительные работы невозможны.

— Чтобы на этом месте появились новые растения, необходимо затратить немало времени и сил. Каждому саженцу, чтобы вырасти и укрепиться, необходимо время и забота. Особенно важно бережно относиться к молодым кустарникам в первые годы после высадки, – добавили в управлении ЖКХ города.

Администрация города просит жителей внимательнее и бережнее относиться к общественным территориям и зеленым насаждениям.

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#городская власть #ЖКХ #мэрия #происшествия

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Комментарии
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  • aleun

    aleun
    2 часа назад

    А огородить при строительстве снежного городка, видимо, не судьба...

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    2 часа назад

    Огородят... За деньги... И всё равно недовольные будут кричать, что заборов понастроили.

  • Paster

    Paster
    2 часа назад

    Не будут, к заборам у нас народ привыкший.

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