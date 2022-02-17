Амурская область готовится к паводкам

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Вице-премьер Юрий Трутнев провёл заседание Совета глав регионов Дальневосточного федерального округа, в котором участвовал и губернатор Приамурья Василий Орлов, сообщает правительство Амурской области.

На заседании обсудили вопрос подготовки к сезону паводков. Снега в эту зиму выпало много, поэтому вероятность паводка в области есть.

— Организовано тесное сотрудничество со службой Росгидромета в лице Амурского ЦГМС, что даёт возможность своевременно принимать управленческие решения, направленные на проведение противопаводковых мероприятий. За период всех наводнений не допущено ни одной человеческой жертвы. Правительством Амурской области, учитывая многолетний опыт, организован и проводится комплекс мероприятий по подготовке к безопасному пропуску весеннего половодья и паводков в 2022 году. Финансовых и материальных ресурсов достаточно, – отметил Василий Орлов.

В северных районах запас воды в снеге составляет не более 100 % от нормы, в центральных и южных – 140-200 %, 262 % – в долине Среднего Амура от устья Буреи. Амурский ЦГМС в первой декаде апреля даст прогноз максимальных уровней воды на реках бассейна Амура. Отмечается, что в этом году работа Зейской, Нижне-Бурейской и Бурейской ГЭС позволит аккумулировать паводок без начала холостых сбросов.

В противопаводковых мероприятиях будут участвовать 6 346 человек и 2 731 единица техники, включая пять плавающих гусеничных транспортёров, которые получили от Министерства обороны РФ.