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сегодня, 13:08 12

«Кто уберёт?»: в благовещенском дворе горожане спорят о собаках

Благовещенцы попросили соседей убирать за своими питомцами и получили неожиданный ответ

«Кто уберёт?»: в благовещенском дворе горожане спорят о собаках
Фото: @love_city28

Подписчики одного из благовещенских пабликов о жизни города поделились интересным фото.

Жители одного из дворов Благовещенска попросили хозяев собак убирать за своими питомцами, разместив соответствующее объявление на дереве. Однако владельцы четвероногих не остались в долгу: они примотали скотчем к стволу жестяные банки и другой мусор и попросили автора объявления сначала убрать за собой.

В комментариях под публикацией развернулись жаркие споры горожан.

«Никто не прав в данной ситуации. И те и другие ничем друг от друга не отличаются», «Что одни ни понимают, что за собой нужно убирать, что другие ни понимают, что за своими питомцами надо убрать», «Животные это хорошо, но убирать за своим питомцем прямая обязанность людей», – делятся мнениями благовещенцы.

Накануне в Благовещенске провели необычную акцию для привлечения внимания к проблеме бездомных собак. В разных районах города появились игрушечные собачки с табличками, на которые нанесён QR-код.

Просмотров всего: 1482

#животные #жизнь

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В Благовещенске провели необычную акцию для привлечения внимания к проблеме бездомных собак
Комментарии
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  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    у нас просто засра...ли двор собаки, если учесть, что снег идет часто, с пакетом вижу только хозяйку тойки, овчарки по пол ведра валят...

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    3 часа назад

    "Что одни ни понимают, что за собой нужно убирать, что другие ни понимают"

    ...нЕкто нИ понимает! )))

    Я русский бы выучил только за то, что им разговаривать можно!

  • Мукомол

    Мукомол
    2 часа назад

    У меня 2 собаки, всегда убираю за ними. Уехал в отпуск на три недели и просто .....удивился. Засран весь двор, сам ругаюсь с соседями, которые выводят собак и не убирают. Не понимаю логики, твоя же собака будет ходить по этому и потом нести все в дом. Взял лопату и ведро, полчаса и все убрал. Но людей не переделать, на этих выходных снова иду на уборку

  • OT

    OT
    1 час назад

    На окраинах города вообще какашки собачьи как главная зона окраины города. А берега засирают и пляжный сезон со всякими бактериозными заразами будут модифицировать ковид на зараженном организме.

  • OT

    OT
    1 час назад

    Власть бездействует. А вот пиара в ней как собачьего говна.

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    Давно пора ввести лицензирование для собаководов. Попался на нарушении - лишился лицензии и собаки. Иначе совковое мышление - "государство должно" ничем не выбить

  • Allenga

    Allenga
    1 час назад

    А у меня практический вопрос, с какулями понятно, в пакетик и в контейнер. Что делать с пописами?! они тоже не сильно украшают нашу жизнь, особенно зимой, но что реально можно предпринять? собаки воспитываются до такой степени, чтобы на улице писать в строго отведенном месте?

  • PIRAT1972

    PIRAT1972
    1 час назад

    Ну, владельцы собак, таким вот образом, просто оправдывают свое бездействие. Во всяком случае есть контейнеры для мусора и их вывозят каждый день, а вот за собаками точно не убирают и все это "великолепие" лежит вдоль тротуаров и по всему городу, где и ступить то страшно. А то получается: я за собакой не убираю, потому что сосед бросает свой мусор.))))))

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    1 час назад

    Я верю, что через несколько поколений, человек "благовещенский разумный" достигнет необходимого развития, чтобы наконец осознать, какими дремучими и дикими были его предки, выводя своих питомцев на прогулки и не убирая за ними. "Серьезно",- спросит он, - "Они действительно выводили животных на улицы, чтобы те срали прямо внутри города во дворах, пустырях и скверах? Прямо реально говно лежало на улице? И никто не убирал, так и ходили? Рядом с дерьмом?". Да, человек будущего, прости нас. Многие ещё и обсуждали и говорили что это нормально и так им нравиться жить - в дерьме, зато свободными, как лесной зверь.

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    О чём-то споры? Как говорят, с себя надо начинать. Не бросать бумажку от конфетки, окурок, и т. п. смолоду. Постоянно вижу, молодёжь выгуливает своих собак типа лаек, замок, лабрадоров, хоть бы кто с пакетом был. Просто отворачиваются, когда собачка серит кучку, да немалую. Они же, эта мОлодежь, пакеты не доносят до мусорок, пивка попили, тут же бросили.

  • dr.drunya

    dr.drunya
    45 минут назад

    Только молодежь? В соседнем подъезде два взрослых человека и их отпрыск (кстати да, молодой))) по очереди здоровенного дога гуляют. Тот серет кучу - не перепрыгнешь. Я ужк предлагал им не стесняться и присажиывться

  • dr.drunya

    dr.drunya
    40 минут назад

    Как все таки по дурному на амур инфе все организованно. Случайно нажал на кнопку и недописаный коммент улетел. Ни удалить, ни отредактировать... Все через то место каким псины город украшают.

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