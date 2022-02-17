«Кто уберёт?»: в благовещенском дворе горожане спорят о собаках

Фото: @love_city28

Жители одного из дворов Благовещенска попросили хозяев собак убирать за своими питомцами, разместив соответствующее объявление на дереве. Однако владельцы четвероногих не остались в долгу: они примотали скотчем к стволу жестяные банки и другой мусор и попросили автора объявления сначала убрать за собой.

В комментариях под публикацией развернулись жаркие споры горожан.

«Никто не прав в данной ситуации. И те и другие ничем друг от друга не отличаются», «Что одни ни понимают, что за собой нужно убирать, что другие ни понимают, что за своими питомцами надо убрать», «Животные это хорошо, но убирать за своим питомцем прямая обязанность людей», – делятся мнениями благовещенцы.

Накануне в Благовещенске провели необычную акцию для привлечения внимания к проблеме бездомных собак. В разных районах города появились игрушечные собачки с табличками, на которые нанесён QR-код.