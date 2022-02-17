Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:02 0

51-летняя певица Наргиз в четвёртый раз вышла замуж

Избранник певицы Антон Ловягин младше её на 12 лет

51-летняя певица Наргиз в четвёртый раз вышла замуж
Фото: peopletalk.ru

51-летняя певица Наргиз очень редко показывается на светских тусовках. Однако на днях она вышла на красную дорожку столичного киноцентра «Октябрь», где проходила премьера фильма Алексея Пиманова. Звезда сообщила журналистам о переменах в личной жизни, пишет «Комсомольская правда».

Все заметили, что эпатажная Наргиз прекрасно выглядит и буквально светится от счастья. По словам певицы, так на неё повлияла пандемия. Певица рассказала, что хорошо отдохнула и освободилась от совершенно не нужных ей людей.

Также звезда призналась, что сейчас у неё прекрасный возлюбленный, который младше её на 12 лет. С Антоном Ловягиным они познакомились на работе ещё восемь лет назад, когда он пришел к артистке устраиваться техником.

По словам Наргиз, он покорил её своей непосредственностью и умением быть собой. Избранник стал для певицы надёжным плечом, опорой и поддержкой.

Артистка призналась, что они уже успели сыграть свадьбу. Символическая церемония прошла в Жёлтой мельнице Славы Полунина во Франции. Звезда отметила, что «это был замечательный эксперимент».

Наргиз Закирова была замужем трижды, у неё трое взрослых детей и уже двое внуков. О разводе певицы с американским вокалистом Филиппом Бальзано стало известно в 2016 году. Вероятно, в то время у Наргиз уже был роман с Антоном Ловягиным, хотя в измене подозревали её супруга.

Бальзано публично заявлял, что «ни разу не поддался искушениям», поэтому никто не может обвинить его в неверности. Он сожалел о разводе с Наргиз и признавался, что будет всегда её любить.

Просмотров всего: 307

#шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

79-летняя Вера Алентова рассказала о неудачной пластике
В России и мире

Сати Казанова приняла решение переехать из России в Италию
В России и мире 3

Ольга Бузова назвала себя слишком дорогим подарком для мужчин
В России и мире 1

Звезда шоу «Голос» Дина Гарипова впервые станет мамой
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь