51-летняя певица Наргиз в четвёртый раз вышла замуж

Все заметили, что эпатажная Наргиз прекрасно выглядит и буквально светится от счастья. По словам певицы, так на неё повлияла пандемия. Певица рассказала, что хорошо отдохнула и освободилась от совершенно не нужных ей людей.

Также звезда призналась, что сейчас у неё прекрасный возлюбленный, который младше её на 12 лет. С Антоном Ловягиным они познакомились на работе ещё восемь лет назад, когда он пришел к артистке устраиваться техником.

По словам Наргиз, он покорил её своей непосредственностью и умением быть собой. Избранник стал для певицы надёжным плечом, опорой и поддержкой.

Артистка призналась, что они уже успели сыграть свадьбу. Символическая церемония прошла в Жёлтой мельнице Славы Полунина во Франции. Звезда отметила, что «это был замечательный эксперимент».

Наргиз Закирова была замужем трижды, у неё трое взрослых детей и уже двое внуков. О разводе певицы с американским вокалистом Филиппом Бальзано стало известно в 2016 году. Вероятно, в то время у Наргиз уже был роман с Антоном Ловягиным, хотя в измене подозревали её супруга.

Бальзано публично заявлял, что «ни разу не поддался искушениям», поэтому никто не может обвинить его в неверности. Он сожалел о разводе с Наргиз и признавался, что будет всегда её любить.