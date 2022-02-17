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В Амурской области омбудсмен помог восстановить право отца на общение с ребёнком

Под разными предлогами бывшая супруга отказывала мужчине в общении с сыном

В Амурской области омбудсмен помог восстановить право отца на общение с ребёнком
Фото: pixabay.com

В Амурской области сотрудники офиса уполномоченного по правам человека вмешались в семейный конфликт. Женщина, проживающая с несовершеннолетним ребёнком, не позволяла сыну общаться с отдельно проживающим отцом, несмотря на решение суда.

«На протяжении четырех лет моя бывшая гражданская супруга злостно не исполняет решение суда. Под предлогом болезни сына, летнего отдыха или каких-то других причин не предоставляет мне встречи с ребенком, тем самым формируя в его глазах негативный образ отца. Прошу оказать содействие в решении моего вопроса», – с такой просьбой обратился мужчина в адрес омбудсмена.

Омбудсмен вместе с судебными приставами организовал проверку фактов, изложенных в обращении. В результате проверки выяснилось, что нарушения имели место, как и недостаточный контроль со стороны судебного пристава-исполнителя.

Решение суда поставлено на контроль начальника отделения судебных приставов.

— В силу действующего семейного законодательства, родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на общение с ребенком, участие в его воспитании и решение вопросов получения ребенком образования. Родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятствовать общению ребенка с другим родителем, если такое общение не причиняет вред физическому и психическому здоровью ребенка, его нравственному развитию, – прокомментировала ситуацию консультант уполномоченного по правам человека в Амурской области Ксения Суворова.

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