Россияне завоевали ещё четыре медали на Олимпиаде в Пекине

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В среду, 16 февраля, россияне на Олимпийских играх в Пекине завоевали четыре медали: одно «серебро» и три «бронзы». Отметим, что в активе нашей команды уже 24 награды и только четыре из них – золотые. В общем медальном зачёте команда атлетов из России занимает девятую позицию по золоту и вторую по общему числу медалей.

В тринадцатый день Олимпийских игр наши биатлонистки Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматулина в эстафетной гонке завоевали серебряную медаль. Спортсменки уступили только представительницам Швеции, проиграв им 12 секунд.

Бронзовую медаль в командном спринте классическим стилем нашей команде принесли Юлия Ступак и Наталья Непряева. В этом виде состязаний лучшими стали немки. От них представительницы России отстали на 0,71 секунды. Среди мужчин в этом же виде спорта Александр Большунов и Александр Терентьев тоже завоевали бронзовую награду. Наши спортсмены уступили представителям Норвегии и Финляндии.