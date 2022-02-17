Затонувший в Зейском водохранилище грузовик начали поднимать со дна
Его вытаскивают водолазы из Приморского края
Водолазы, приехавшие из Приморского края, начали извлекать затонувший грузовик с прицепом на Зейском водохранилище, сообщают Зейские вести сегодня.
Специалисты уже расширили полынью для погружения. Также водолазы сделали крепления для подъёма машины. Чтобы увидеть подводную съёмку, пролистайте карусель.
Ранее мы сообщали, что грузовик попал в трещину и затонул в 31 километре на северо-запад от посёлка Снежногорский. Водитель успел выскочить из кабины.
Просмотров всего: 547