Затонувший в Зейском водохранилище грузовик начали поднимать со дна

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Специалисты уже расширили полынью для погружения. Также водолазы сделали крепления для подъёма машины. Чтобы увидеть подводную съёмку, пролистайте карусель.

Ранее мы сообщали, что грузовик попал в трещину и затонул в 31 километре на северо-запад от посёлка Снежногорский. Водитель успел выскочить из кабины.