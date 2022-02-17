Амурские предприниматели смогут получить услуги МФЦ на базе Центра «Мой бизнес»

Фото: economy.amurobl.ru

Амурский центр «Мой бизнес» оказывает поддержку предпринимателей в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», сообщает минэкономразвития и внешних связей Амурской области.

Оформление документов упростили, теперь все услуги можно получить на базе регионального центра «Мой бизнес» по адресу улица Амурская 38, 2 этаж, кабинет 203. Услуги будут предоставляться по предварительной записи, заявку можно оформить через сайт МФЦ, мобильное приложение «Мои документы. Онлайн» или по телефону call-центра 8 (4162) 99-22-22.

— Впервые мы рассматривали возможность такой интеграции ещё в прошлом году, но пандемия немного отодвинула наши планы. В этом году мы вернулись к проработке вопроса, вместе с коллегами из МФЦ отстроили систему взаимодействия и накануне запустили её в работу, – рассказала руководитель Центра «Мой бизнес» Татьяна Ситникова.

Услуги смогут получить как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица. Ограничений по видам услуг не будет.

— Земельно-имущественные отношения, открытие своего дела, лицензирование или выдача разрешений – наши специалисты смогут оформить услугу МФЦ по любому направлению, связанному с ведением бизнеса, – отметила Татьяна Ситникова.

Центр действует по принципу одного окна и объединяет в себе все основные региональные инфраструктуры поддержки бизнеса: Центр поддержки предпринимательства, Центр кластерного развития, Центр поддержки экспорта, амурское Агентство по привлечению инвестиций, Гарантийный Фонд и Центр кредитной поддержки предпринимательства.