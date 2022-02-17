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17февраля
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сегодня, 11:20 2

Охотоведы не нашли рысь, гулявшую по Благовещенску

Специалисты предполагают, что ночью хищник вернулся в дикую природу

Охотоведы не нашли рысь, гулявшую по Благовещенску
Фото: pixabay.com

Охотоведы так и не отыскали рысь, которая накануне забрела в Благовещенск.

Хищника горожане встретили на улице Горького. Специалисты предполагают, что рысь пришла в столицу Приамурья по льду с противоположного берега Зеи.

Сразу после сообщения о том, что по городу бродит хищник, инспекторы управления по охране животного мира Амурской области отправились на место. Охотоведы обнаружили следы дикой кошки, но выйти по ним на животное не смогли.

«Возможно, ночью рысь самостоятельно вернулась в дикую природу. Чтобы убедиться в безопасности горожан, утром специалисты управления проведут повторные поиски», – отметили в ведомстве.

Напомним, рысь в районе завода «Амурский металлист», горожане заметили в среду, 16 февраля.

В январе этого года рысь видели в микрорайоне Благовещенска, а также на автобусной остановке за Моховой Падью в ноябре 2021 года.

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#животные #природа

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Комментарии
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  • Victrix

    Victrix
    4 часа назад

    В теплотрассе ночует.

  • Undertaker

    Undertaker
    4 часа назад

    С сифоном и бородой

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