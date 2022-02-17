Охотоведы не нашли рысь, гулявшую по Благовещенску

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Охотоведы так и не отыскали рысь, которая накануне забрела в Благовещенск.

Хищника горожане встретили на улице Горького. Специалисты предполагают, что рысь пришла в столицу Приамурья по льду с противоположного берега Зеи.

Сразу после сообщения о том, что по городу бродит хищник, инспекторы управления по охране животного мира Амурской области отправились на место. Охотоведы обнаружили следы дикой кошки, но выйти по ним на животное не смогли.

«Возможно, ночью рысь самостоятельно вернулась в дикую природу. Чтобы убедиться в безопасности горожан, утром специалисты управления проведут повторные поиски», – отметили в ведомстве.

Напомним, рысь в районе завода «Амурский металлист», горожане заметили в среду, 16 февраля.

В январе этого года рысь видели в микрорайоне Благовещенска, а также на автобусной остановке за Моховой Падью в ноябре 2021 года.