Депутаты Госдумы приняли поправки в закон «Об оружии»

Пакет поправок в закон об оружии принят депутатами в третьем чтении – теперь принятие законопроекта просто является вопросом некоторого времени. Изменения в законе носят уточняющий характер, они продиктованы широкой критикой последней редакции закона «Об оружии» со стороны охотников и профессиональных спортсменов.

Часть поправок уточняет и определяет условия, которым должен соответствовать гражданин для того, чтобы иметь право приобрести охотничье длинноствольное оружие с нарезным стволом. Тем не менее революционных изменений здесь не предвидится, как и прежде, это разрешено профессиональным охотникам, а также тем, кто владеет охотничьим гладкоствольным оружием в течение пяти лет.

Также часть поправок направлена на уточнение и конкретизацию ранее найденных «багов» в законе. Добавлен ряд новых понятий, некоторые положения, такие как тюнинг оружия, конкретизированы. В частности, подтверждается последняя тенденция законодателей относить к нарезному оружию любое, которое имеет неполные нарезы или другие приспособления для придания пули вращения при выстреле.

Оружие, в которое заряжается более двух патронов, теперь можно приобрести только спустя два года после получения первой лицензии, а пенсионеров силовых структур освободят от прохождения обучения.

В целом, после вступления в силу всех последних поправок в закон к марту этого года судимым, пьющим и любителям запрещённых веществ будет сложнее приобрести оружие. Тем, кто уже владеет оружием или планирует его приобрести, придётся быть более законопослушными – за инциденты с алкоголем или вторую судимость можно лишиться лицензии, сообщает пресс-служба Госдумы России.