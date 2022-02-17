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17февраля
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сегодня, 11:17 0

17 % болеющих коронавирусом в России – дети

В стране по-прежнему напряжённая эпидемиологическая ситуация

17 % болеющих коронавирусом в России – дети
Фото: pixabay.com

Эпидемиологическая обстановка в РФ достаточно сложная, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства России

«Правительство продолжает координацию борьбы с коронавирусом, поэтому мы внимательно отслеживаем в ежедневном режиме ситуацию во всех российских субъектах. Несмотря на небольшое снижение новых случаев, инфекция продолжает распространяться, и система здравоохранения по-прежнему работает в сложнейших условиях», — рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Сегодня 17 % всех болеющих COVID-19 – это несовершеннолетние. Основная масса – почти 98 % – лечится амбулаторно. На госпитализации находятся 10 233 ребёнка. Среди госпитализированных детей 2,3 % находятся в тяжёлом состоянии, их число за неделю снизилось на 3 %. На данный момент провакцинировано более 60 тысяч подростков.

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#COVID 19 #здоровье #медицина

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