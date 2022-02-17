На Камчатке мужчина незаконно содержал краснокнижных кречетов

Фото: УМВД России по Камчатскому краю

На Камчатке предстанет перед судом житель Новосибирска. Его обвиняют в незаконном содержании и хранении краснокнижных птиц.

— В прокуратуре Камчатского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя города Новосибирска. Он обвиняется в незаконном содержании и хранении особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, – сообщили в краевой прокуратуре.

В декабре прошлого года мужчина приехал на Камчатку, где получил от неустановленного лица пять особей. Кречетов он разместил в специально подготовленной для их содержания квартире.

Действиями мужчины заинтересовались сотрудники пограничного управления ФСБ России по Восточному арктическому району. Сообщается, что кречеты изъяты и после реабилитации выпущены в естественную среду обитания.

Обвиняемый признал вину в совершении преступления. Уголовное дело направлено мировому судье. Мужчине грозит наказание до четырёх лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Накануне в первый в России Центр по репродукции и сохранению редких видов ловчих птиц, который находится на Камчатке, доставили партию краснокнижных кречетов. Из немецкого Мюнхена на Дальний Восток прибыли 83 птицы. Таким образом хотят восполнить популяцию кречетов, страдающую от действий браконьеров. Ловчих птиц продают в арабские страны, где за них готовы отдавать тысячи долларов.