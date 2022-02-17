Упрощённый порядок получения инвалидности продлили до 1 июля

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В среду, 16 февраля, премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в связи с эпидемиологической обстановкой до 1 июля продлён упрощенный порядок установления инвалидности.

— Пока эпидемиологическая обстановка достаточно сложная необходимо соблюдать меры предосторожности. И избавить людей – в первую очередь тех, кто особенно уязвим, – от хождения по инстанциям, – пояснил Михаил Мишустин.

Он добавил, что до 1 июля гражданам не надо лично обращаться в бюро медико-социальной экспертизы, чтобы подтвердить ранее присвоенную группу инвалидности, либо чтобы получить её впервые. Передача документов будет происходить дистанционно (медучреждения сами передадут все нужные документы соответствующим органам). При этом прохождение дополнительных обследований не требуется.

— Заочно будут назначены и меры поддержки, которые предусмотрены для людей с ограничениями по здоровью, – пенсии, технические средства реабилитации, – заверил глава правительства.

Также до 1 июля россияне, пострадавшие на производстве или имеющие профессиональные заболевания, смогут удалённо оформлять справки, необходимые для получения страховых выплат, без посещения бюро медико-социальной экспертизы.

— Такой формат в условиях пандемии крайне востребован. Продолжим совершенствовать существующие сервисы, делая их более удобными, – сказал Михаил Мишустин.