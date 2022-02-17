В Завитинске при пожаре пострадал мужчина
Амурчанин доставлен в больницу
Накануне вечером в Завитинске загорелся частный жилой дом.
Возгорание произошло по улице Восточной. К месту вызова отправились спасатели пожарной части № 7. В тушении пожара были задействованы девять человек и две единицы техники.
Через три минуты после прибытия спасателям удалось ликвидировать открытое горение. При пожаре пострадал мужчина 1999 года рождения, его доставили в Завитинскую больницу. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются, сообщает управление МЧС России по Амурской области.
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