Путин подписал закон о штрафах за переводы организаторам азартных игр

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В среду, 16 февраля, в пресс-службе Государственной думы сообщили о том, что президент России Владимир Путин подписал целый ряд законопроектов, касающихся азартных игр, приватизации земель и выплат вознаграждения присяжным.

Теперь законом предусмотрены штрафы за переводы организаторам нелегальных азартных игр для банков, платёжных агентов, операторов связи и почтовых операторов. Речь идёт о нелегальных лотереях, онлайн-казино и букмекерских конторах. Размер штрафа будет составлять не более 40 процентов от суммы платежа. При этом, платёжных агентов будут штрафовать за нарушение запрета на проведение подобных платежей: должностные лица – на сумму от 100 до 500 тысяч рублей, юридические лица – на 25-40 % от суммы принятого платежа, но не менее чем на пять миллионов рублей, банки на сумму от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Вторым законом, который подписал глава государства, стал закон, позволяющий проводить приватизацию земель, находящихся около водоёмов.

— Поправки снимают ограничение на оборот находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков, расположенных во втором поясе Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, и позволяют предоставлять такие земли в частную собственность, – пояснили в пресс-службе Госдумы.

Кроме того, изменится порядок выплаты вознаграждения присяжным заседателям судов общей юрисдикции. Внесённые поправки позволят повысить гарантии материального вознаграждения присяжных при осуществлении правосудия по уголовным делам и упорядочить процедуру выплаты.