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17февраля
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сегодня, 08:54 1

Амурчанам объяснили, кто должен платить за кружки и секции для детей

В зависимости от направления дополнительного обучения есть три варианта оплаты

Амурчанам объяснили, кто должен платить за кружки и секции для детей
Фото: Амур.инфо

Специалисты регионального модельного центра дополнительного образования детей Амурской области рассказали о том, как понять, кто должен платить за кружки и секции, которые планирует посещать ребёнок.

Информация о способах оплаты отражается на сайте «Навигатор дополнительного образования». Для этого необходимо зайти в карточку выбранной программы и нажать на вкладку «Группы». В ней будет указан один из вариантов: «Обучение оплачивается за счет бюджета», «Обучение реализуется на внебюджетной основе», «Запись доступна при наличии сертификата».

Так, обучение за счёт бюджета совершенно бесплатно для родителей. Образовательные программы реализуются как «программы по муниципальному заданию».

Обучение на внебюджетной основе будет платным для родителей школьника. Эти программы организуются в рамках дополнительной деятельности образовательных организаций и в свободное от основной работы время.

Обучение за счёт сертификата доступно тем, кто решит активировать для этого сертификат допобразования, подав заявку. В этом случае оплата за программу будет осуществляться за счет средств сертификата.

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#дети #интернет #образование

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Комментарии
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  • fildeger

    fildeger
    18 минут назад

    Очень доступно объяснили.

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