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16 февраля 2022, 19:20 1

Юные фигуристки из Благовещенска сняли ролик в поддержку Камилы Валиевой

Амурчане присоединились к всероссийскому флешмобу в поддержку 15-летней российской фигуристки

Юные фигуристки из Благовещенска сняли ролик в поддержку Камилы Валиевой
Фото: ТАСС

Юные спортсменки, занимающиеся фигурным катанием в Благовещенске, записали во время тренировки ролик с посланием «Камила, Амурская область с тобой!».

Девочки в возрасте от 9 до 14 лет на видео выполнили различные элементы фигурного катания и признались, что хотят быть похожими на знаменитую соотечественницу.

По словам воспитанниц ледового театра танца «Острова Айс», они следят за Олимпиадой, смотрят выступления фигуристов и болеют за «всех наших».

Юная звезда российского спорта Камила Валиева, выдержав публичные обсуждения, обвинения в употреблении допинга, допросы, продолжает борьбу на Олимпиаде в Пекине. 14 февраля стало известно, что спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев, требовавших снять Валиеву с соревнований за обнаруженный в её крови ещё в декабре прошлого года допинг.

15 февраля Камила Валиева вышла на олимпийский лед в короткой программе и стала лидером с результатом 82,16 балла, оставив своих соперниц далеко позади. В четверг, 17 февраля, она выступит в произвольной программе.

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Комментарии
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  • Юлия DDV-Resto

    Юлия DDV-Resto
    6 часов назад

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