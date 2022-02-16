Юные фигуристки из Благовещенска сняли ролик в поддержку Камилы Валиевой

Юные спортсменки, занимающиеся фигурным катанием в Благовещенске, записали во время тренировки ролик с посланием «Камила, Амурская область с тобой!».

Девочки в возрасте от 9 до 14 лет на видео выполнили различные элементы фигурного катания и признались, что хотят быть похожими на знаменитую соотечественницу.

По словам воспитанниц ледового театра танца «Острова Айс», они следят за Олимпиадой, смотрят выступления фигуристов и болеют за «всех наших».

Юная звезда российского спорта Камила Валиева, выдержав публичные обсуждения, обвинения в употреблении допинга, допросы, продолжает борьбу на Олимпиаде в Пекине. 14 февраля стало известно, что спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев, требовавших снять Валиеву с соревнований за обнаруженный в её крови ещё в декабре прошлого года допинг.

15 февраля Камила Валиева вышла на олимпийский лед в короткой программе и стала лидером с результатом 82,16 балла, оставив своих соперниц далеко позади. В четверг, 17 февраля, она выступит в произвольной программе.